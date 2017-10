Herrmann-Debrouxviaduct gaat morgen opnieuw open TT

17u17 1 Photo News Het Brusselse Herrmann-Debrouxviaduct, een van de belangrijkste verkeersaders in de hoofdstad, gaat morgen opnieuw open. Dat vernam Belga uit goede bron. Het uitgevoerde analyserapport zou positief zijn over de heropening.

Het Herrmann-Debrouxviaduct ging vrijdagnacht gedeeltelijk dicht nadat over een afstand van tien meter schade aan de betonstructuur werd vastgesteld. Daardoor waren er stabiliteitsrisico's. Zowel de draagcapaciteit van het viaduct als de staat van het beton in de bewuste zone werden bijkomend geanalyseerd. Volgens Belga is het analyserapport positief en gaat het viaduct morgen in de loop van de dag opnieuw open voor het verkeer.



Het Herrmann-Debrouxviaduct is een van de drukste verkeersaders in de hoofdstad. De sluiting had een zware impact op de reistijd van heel wat automobilisten die Brussel willen verlaten en binnenrijden.