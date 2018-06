Herrie in Herstappe: kleinste gemeente van het land in rep en roer door anonieme brief over domiciliefraude Aan twaalf jaar van rust in kleinste gemeente komt einde na anonieme brief over domiciliefraude Philippe GHYSENS en Xavier LENAERS

15 juni 2018

07u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 De spanning stijgt in Herstappe, de kleinste gemeente van het land, nu een anonieme briefschrijver 8 van de 83 inwoners beticht van fraude. Oude vetes laaien op in het vredige dorp. “Er ligt een bom, die alles kan vernietigen wat we in 12 jaar opgebouwd hebben”.

In Herstappe, in de wijdse velden tussen de taalgrens en Tongeren, lijkt alles peis en vree. Niets gebeurt in de kleine gemeente. Geen winkel, geen café, geen mens op straat. Er is een B&B en een postkantoor dat enkel op maandag en dinsdag anderhalf uur open is. Ook op politiek vlak was er geen vuiltje aan de lucht. De voorbije verkiezingen kwamen de twee bestaande partijen op met één lijst, Gemeentebelangen. De 73 stemgerechtigden hoefden zelfs niet naar de stembus. Weg was het politieke gekibbel, er heerste harmonie.

"Crapuleus"

Maar onder het oppervlak sluimert sinds kort weer de onrust. Een maand geleden kregen de burgemeester, de gouverneur en de politie een anonieme brief. Daarin staat in vrij ambtelijke taal dat acht inwoners zich schuldig maken aan domiciliefraude: ze zijn ingeschreven in Herstappe maar eigenlijk wonen ze elders. “Crapuleus”, zegt burgemeester Claudy Proesmans (53).

“Wie doet nu zoiets? Wie wil een tweespalt drijven in onze gemeenschap? De mensen hangen hier nog aan elkaar. De meesten zijn familie van elkaar. En nu gooit iemand een bom op ons.”

De wijkagent heeft intussen al controles uitgevoerd. En inderdaad, enkele jonge mensen blijken niet in Herstappe te wonen, hoewel ze er ingeschreven staan. “Zoals in zoveel gemeenten: ze wonen bij hun lief omdat ze gaan trouwen, maar staan nog bij hun ouders ingeschreven. Er is niets crimineels aan. Niemand heeft daar nadeel bij, integendeel. Ze betalen hier belastingen terwijl ze elders wonen. Dus nogmaals: waarom schrijft iemand zo’n brief? En vooral waarom juist nu?”

"De acht"

Misschien omdat een van de schepenen, Tanja Bellefroid, ook bij “de acht” zou zijn - en er verkiezingen aankomen. Zelf ontkent ze categoriek: “Ik woon met mijn dochter in Herstappe.” Maar intussen is het kwaad geschied: de anonieme brief heeft de voorbije weken de spanningen, die al meer dan tien jaar verdwenen waren, terug gebracht. “Ik heb hemel en aarde bewogen om een eenheidslijst te maken. Nu dreigt er weer een tweespalt, met twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Dan krijg je weer het verhaal van de twee clans en de tweespalt. Dat moeten we vermijden.”

De clash tussen de clans is ook een generatieconflict. Proesmans wil verjonging in de gemeenteraad, de tegenstanders willen hun zitje niet afstaan. Het probleem in Herstappe is een voorafspiegeling van hetgeen alle Vlaamse gemeenten te wachten staat: de OCMW-raad verdwijnt na de verkiezingen. Met andere woorden: er zijn heel wat minder postjes te verdelen. in Herstappe gaan ze van 14 naar 7. Dat betekent dat 7 verkozenen uit de boot dreigen te vallen. “Ik wil dat de oudere garde plaats maakt voor de jeugd. Die staat te trappelen om mee te doen. Maar niet iedereen wil een stap opzij zetten.”

Maandag is het D-Day in Herstappe. De gemeenteraad komt dan samen. Burgemeester Proesmans wil duidelijkheid. “De kans op een eenheidslijst wordt kleiner en kleiner. Ik ben daar echt waar kapot van. Als niemand afstand wil doen van zijn postje en iedereen op zijn standpunt blijft, dien ik mijn ontslag in.”

