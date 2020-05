Heropstart Vlaamse scholen verliep vlot: weinig leerlingen afwezig JTO

18 mei 2020

17u52

Bron: Belga 0 Ook de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) telde weinig afwezigen bij de officiële heropstart van het onderwijs. Het blijft wel moeilijk om kwetsbare groepen te bereiken, klinkt het. Het OVSG geeft tevens aan dat de scholen “op de limiet zitten qua infrastructuur en personeel”.

Nadat de scholen vrijdag konden 'proefdraaien' is het onderwijs voor sommige kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs vandaag officieel opnieuw gestart. Concreet gaat het om leerlingen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar van het basisonderwijs en het laatste jaar van het secundair onderwijs. Er zijn strenge maatregelen genomen om alle leerlingen veilig te kunnen ontvangen.

Net als bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO! lijkt de officiële heropstart ook in het OVSG vlot te zijn verlopen. Afgelopen vrijdag, bij de proefdag voor de heropstart van het onderwijs, was 8,5 procent van de leerlingen uit de lagere school en 6 procent van de scholieren uit het secundair onderwijs afwezig. Dat blijkt uit de eerste voorlopige cijfers van meer dan 1.000 scholen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is tevreden met de manier waarop de heropstart is verlopen.

De overgrote meerderheid van scholen meldt een laag aantal afwezigheden. Anne Berckmoes (communicatieverantwoordelijke OVSG)

“De overgrote meerderheid van scholen meldt een laag aantal afwezigheden”, laat communicatieverantwoordelijke Anne Berckmoes weten. Er zijn wel lokale uitzonderingen, met name in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die scholen melden dat ouders schrik hebben voor besmetting. Om deze bekommerde ouders gerust te stellen zullen de scholen, eventueel via het CLB, contact opnemen met hen. “Er zal geluisterd worden naar de bezorgdheden van ouders en er kan meer informatie gegeven worden over de vele veiligheidsmaatregelen die scholen nu nemen. De heropstart van vrijdag en vandaag is alvast goed verlopen en kan het vertrouwen winnen van twijfelende ouders en leerlingen”, stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Scholen zitten op limiet qua infrastructuur en personeel

Volgens het OVSG blijft het wel moeilijk om leerlingen uit kwetsbare groepen te bereiken. “Alle scholen nodigen kwetsbare groepen uit om naar school te komen. Het aantal leerlingen dat hierop ingaat, ligt doorgaans vrij laag. Het blijft dus een uitdaging om de kwetsbare leerlingen te bereiken.”

Net als bij de andere onderwijskoepels- en netten ziet ook het OVSG een stijging in het gebruik van de opvang. Maar dat aantal blijft beperkt tot 10 procent van het totaal. Het OVSG merkt wel dat scholen op hun limiet zitten qua infrastructuur en personeel. “Met de huidige veiligheidsmaatregelen en de aantallen die in de bubbels mogen les krijgen, wordt het moeilijk om nog verder uit te breiden”, klinkt het tot slot.