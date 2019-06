Heropstart Tihange 2 opnieuw een dag uitgesteld SVM

24 juni 2019

11u17

Bron: Belga 0 De heropstart van Tihange 2 is opnieuw met een dag uitgesteld. De kernreactor, die sinds augustus vorig jaar stilligt, wordt normaal gezien morgenavond heropgestart. Dat zegt een woordvoerster van uitbater Engie.

"Bij de heropstart van een reactor die een tijd stilgelegen heeft, komen heel wat tests en controles kijken, we zijn nu bezig met dat hele traject", aldus de woordvoerster. "We doen het nodige om de reactor in alle veiligheid op te starten.” De heropstart was eerst zaterdagavond gepland, dan zondagavond, vervolgens maandagavond en nu wordt het dus dinsdagavond om 23 uur.

In het bunkergebouw van Tihange 2 werden betonreparaties uitgevoerd en een nieuwe dakplaat gelegd. De noodsystemen, zoals noodpompen en dieselgeneratoren, zijn er gehuisvest. Oorspronkelijk was er sprake van een heropstart tegen 30 juni.