Heropstart Tihange 2 alwéér uitgesteld: pas op 7 juli ADN

25 juni 2019

10u50

Bron: Belga 0 De heropstart van Tihange 2, die sinds augustus vorig jaar stilligt, is uitgesteld naar 7 juli. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel vandaag. De heropstart is al een paar keer uitgesteld.

"Uit tests is gebleken dat er bijkomende interventie nodig is. De reactor heeft natuurlijk een tijd stilgelegen", aldus woordvoerster Hellen Smeets van Engie Electrabel.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) had het licht op groen gezet voor de heropstart van de kernreactor, na het uitvoeren van betonreparaties en de aanbrenging van een nieuwe dakplaat in het bunkergebouw van Tihange 2. De herstelling was nodig nadat in augustus 2018 betondegradatie werd vastgesteld in het bunkergebouw, waar noodsystemen zoals noodpompen en dieselgeneratoren gehuisvest zijn. Er werden ook afwijkingen vastgesteld aan de betonwapening in het plafond.