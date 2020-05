Heropening winkels: overrompeling voor ketens als Action, Primark en IKEA ADN

11 mei 2020

10u45 678 De heropening van de winkels in ons land na acht weken lockdown zorgt her en der voor lange rijen. Vooral aan Action-winkels, Primark-filialen en vestigingen van IKEA ontstond er maandagochtend opvallend genoeg drukte. Op andere plaatsen is het eerder rustig of toch zeker geen overrompeling.



De heropening van de winkels verloopt momenteel zonder al te veel problemen. Dat neemt niet weg dat er bij sommige winkels véél volk staat.



Vooral bij winkelketens zoals Action, IKEA, Zara, Primark en Media Markt is het heel druk. Ook sportwinkelketen Decathlon kan er van meespreken. “Er stonden wachtrijen aan onze winkels, maar alles is positief verlopen. Vooral fietsaccessoires zijn populair”, klinkt het daar. Vakbondsorganisatie ACV Puls stelt zich vragen bij de noodzakelijkheid van sommige van de aankopen.

Lange rijen bij Action

Aan de Action-winkel in het centrum van Aalst stond er al vroeg een lange rij van zeker 100 meter. “De eerste klanten stonden er al om 8 uur. Een uur voor we openden”, zegt het winkelpersoneel. Er mogen maar 25 klanten tegelijk binnen, een veelvoud stond te wachten voor de deur. Ook onder meer aan de vestiging van Action in Oudenaarde ontstond er snel een aanzienlijke file, idem dito aan de Action op de Zuidlaan in Wetteren. Wachtenden stonden daar in een dubbele lus aan te schuiven.

“Toch tijd”

De mensen in de rij hebben allemaal hun eigen reden om op maandagochtend naar de Action te hollen. “Het gaat bij mij echt om essentiële dingen. Ik ben net verhuisd en heb bestek, glazen en ander keukengerief nodig”, zegt Stephanie (27). “Dat ik daarvoor moet aanschuiven is niet zo erg. Vandaag heb ik niks beters te doen”, zegt ze. Ook Judy (49) staat bij de wachtenden. “Ik heb enkele spulletjes echt nodig. Mijn dochter moet knutselen voor school en dus kom ik materiaal oppikken. Dat is iets dat niet kan wachten en ik had toch tijd.”

Veel klanten zijn kennelijk ook plastic handschoenen aan het inslaan. Ook om verf en decoratiemateriaal te kopen wilden sommigen niet meer wachten.

Rijen aan winkels van Primark

Een gelijkaardige drukte is er aan sommige winkels van kledingketen Primark. Zo stond er voor openingstijd al een lange rij wachtenden aan de Primark in Gent en aan de winkel in Brussel. In en rond Gent was het ook bij Action en Kruidvat aanschuiven.

Primark gent 8u45 deze ochtend blijkbaar... Dat is toch niet te geloven!!!!!!!! pic.twitter.com/CXCztd7ncx nick1975🇧🇪🏳️‍🌈(@ nick19754) link

Ook drukte bij IKEA

En ook aan bepaalde vestigingen van IKEA is het dus aanschuiven geblazen. Op Twitter wordt onder meer melding gemaakt van lange rijen aan IKEA-vestigingen in Luik, Zaventem en Anderlecht.

Déjà beaucoup de monde devant Ikea à #Hognoul



Image: @CNEGNC pic.twitter.com/NKSSOY5lxl L'Echo(@ lecho) link

De mensen zijn zot. #IKEA vanmorgen. pic.twitter.com/Sfq9CZ49Ju Ludwig Bollaerts(@ LudwigBollaerts) link

Liever buiten

In traditioneel erg drukke winkelstraten, zoals bijvoorbeeld de Meir in Antwerpen en het winkelwandelgebied in Kortrijk, is er vooralsnog geen sprake van een totale overrompeling. Al is er ook in Antwerpen intussen wel een opmerkelijk lange file wachtenden aan de Primark, alsook bij kledingketen Zara. In shoppingcenters is het minder druk.

Mensen willen, na een lange tijd binnen te hebben gezeten, duidelijk buiten winkelen, meldt Comeos-woordvoerder Hans Cardyn. Opvallend volgens hem is ook dat sommige winkels ervoor gekozen hebben om pas binnen een aantal dagen te openen. Dat is niet alleen het geval bij de baanwinkels, maar ook in de centrumsteden.

De heropening van de winkels verloopt voorlopig sereen, meldt Cardyn. De veiligheidsmaatregelen worden goed opgevolgd en klanten begrijpen waarom ze moeten wachten.

Déconfinement: déjà de longues files au Ikea d'Anderlecht, les Primark Rue Neuve et d'Anvers déjà bondés (Mise à jour) https://t.co/kUP4OoQt6y pic.twitter.com/ZFk8MINEb6 DH les Sports +(@ ladh) link

Mondmaskers

Sommige burgers volgden ook de aanbeveling om een beschermend masker te dragen. “Dat is positief, maar we moeten afwachten wat er nu in de winkels zal gebeuren. Als het masker de drager doet geloven dat hij bijvoorbeeld de regels rond social distancing kan negeren, is het nutteloos”, klinkt het bij Delphine Latawiec van ACV Puls.

BBTK-voorzitter Myriam Delmée betreurt dat er ook veel klanten zijn die geen mondmasker dragen. “Velen lijken de waarde van het masker bij het beschermen van verkopers niet te begrijpen”, klinkt het bij de vakbond.

