Heropenen scholen eerste stap in versoepeling maatregelen: “Virus wordt minder overgedragen tussen kinderen en volwassenen” HLA

15 april 2020

15u16

Bron: VTM Nieuws 0 Niemand twijfelt eraan dat de Nationale Veiligheidsraad deze namiddag de verlenging van de coronamaatregelen tot 3 mei zal aankondigen. Verwacht wordt dat de maatregelen nadien gefaseerd zullen worden versoepeld. Volgens professor Pierre Van Damme, epidemioloog aan de Universiteit Antwerpen, is het heropenen van de scholen dan de eerste logische stap. Dat zei hij deze middag in de studio van VTM Nieuws.

“We kunnen er niet voor zorgen dat het virus volledig verdwijnt”, begint Van Damme, “en daarom zullen we moeten leren leven met het virus”. De epidemioloog benadrukt dan ook het belang van het zoeken naar een evenwicht tussen de maatregelen die genomen worden om de ziektelast beheersbaar te houden, en de impact daarvan op verschillende groepen in onze maatschappij, zoals de schoolgaande kinderen. “In grote mate hebben we de ziektelast op niveau van de ziekenhuizen kunnen beheersen, en nu werken we heel hard aan de belasting op de woonzorgcentra”, aldus Van Damme.

Dat zoeken naar evenwicht betekent dat men voor het al dan niet heropenen van de scholen moet bekijken hoe groot de kans is dat het virus sterk circuleert in de scholen, legt Van Damme uit. “Op basis van wat we nu zien in het buitenland, is dat relatief weinig. De transmissie van het virus gebeurt vooral tussen volwassenen en jongvolwassenen, en veel minder tussen kinderen onderling en van kinderen naar volwassenen.” Dat wil zeggen dat het heropenen van de scholen geen grote extra ziektedruk zal veroorzaken op niveau van de ziekenhuizen, zegt Van Damme, “Het is een kleine prijs om te betalen, maar het is aanvaardbaar om de leerachterstand van een generatie schoolkinderen te beperken.”

Herbekijk het volledige studiogesprek met epidemioloog Pierre Van Damme:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Elio Di Rupo: “Scholen in mei mogelijk weer open”

Geen versoepeling van de maatregelen, behalve voor tuincentra, “zodat we meer thuisblijven” (+)