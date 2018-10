Heroïne in de badkamer, wiet in de keuken en 15.000 euro aan merkkleding gevonden bij drugsdealers Patrick Lefelon

04 oktober 2018

14u21

Bron: Politie Antwerpen 0 De politie van Antwerpen heeft bij twee huiszoekingen grote hoeveelheden drugs, luxekledij en cash geld in beslag genomen.

Het wijkondersteuningsteam betrapte enkele weken geleden een 'runner' op heterdaad bij de verkoop van heroïne en cocaïne. Het onderzoek leidde tot twee huiszoekingen, één in de omgeving van het Sint-Jansplein en één in Mortsel. Bij één van die huiszoekingen vond de politie aardig wat.

Verstopt in het plafond van de badkamer vonden de inspecteurs een kilogram heroïne. In de keukenkast zat dan weer een halve kilo marihuana. Overal in het huis werd ook merkkleding gevonden, voor een totale waarde van 15.000 euro. Verder slingerde er 9.500 euro cash rond in de woning en lagen er maar liefst 19 gsm-toestellen. Al deze spullen zijn in beslag genomen. Twee verdachten (29 en 31) zijn aangehouden.