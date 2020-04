Hernationalisatie van Brussels Airlines wordt bestudeerd ttr

02 april 2020

11u05

Bron: belga 36 De expertengroep die belast is met het redden van de grote Belgische bedrijven als gevolg van de coronacrisis buigt zich met spoed over Brussels Airlines. Volgens de Franstalige info-zender LN24 ligt daarbij ook een hernationalisatie van de luchtvaartmaatschappij op tafel.

De hoge expertengroep bestaat onder meer uit Pierre Wunsch (Nationale Bank), Koen Van Loo (FPIM) en Olivier Vanderijst (SRIW), meldt LN24. Het eerste objectief? Brussels Airlines redden. De financiële toestand van de maatschappij was voor de coronacrisis al niet florissant.

Het bedrijf heeft dringend nood aan 200 miljoen euro liquiditeiten, afgezien van een noodzakelijke herkapitalisering die de som voor het overleven kan aandikken tot 290 miljoen euro, aldus de tv-zender. "Terwijl het Duitse moederhuis Lufthansa zelf geconfronteerd wordt met enorme moeilijkheden, is het hoogst onwaarschijnlijk dat het zijn Belgische filiaal te hulp schiet", aldus LN24.

Brussels Airlines is nochtans essentieel voor de Belgische economie. Naast 3.500 directe banen zijn tal van andere bedrijven en sectoren direct afhankelijk van haar: om te beginnen Brussels Airport en de toeristische sector.

Volgens LN24 worden meerdere financiële mechanismen onderzocht, onder meer in kapitaal converteerbare leningen of kredietlijnen onder voorwaarden. "In dit stadium verwacht België dat de Duitsers hun kaarten op tafel leggen en precieze vragen formuleren inzake liquiditeiten en/of kapitaal. Meerdere bronnen preciseren dat overheidsbank Belfius een rol kan spelen om kapitalen te mobiliseren."

Meerdere Europese landen overwegen de nationalisatie van hun luchtvaartmaatschappij, onder meer Frankrijk en Italië.