Herman Van Rompuy: “In elk normaal land was Theresa May al lang afgetreden” IB

19 maart 2019

01u16

Bron: Belga 0 Volgens Herman Van Rompuy zijn alle brexit-scenario’s nog mogelijk. De voormalige Europese President laakt vooral de verdeeldheid in het Verenigd Koninkrijk. “In elk normaal land was Theresa May al lang afgetreden”, zei Van Rompuy tijdens een uiteenzetting voor CD&V Genk.

Volgens Van Rompuy is het VK momenteel bijzonder verdeeld, zowel in het parlement als in de maatschappij. “Het referendum heeft veel kwaad gedaan, want het is ja of nee. Een referendum brengt mensen nooit bij elkaar, maar verdeelt de mensen alleen. Het schept een klimaat waarin niks meer mogelijk is, terwijl je net een compromis nodig hebt”, zei Van Rompuy.

“Het was ook een keuze van Engeland. De brexit is dus voornamelijk geïnspireerd door Engels nationalisme. En het meest van al zijn ze nog verdeeld in de conservatieve partij. Theresa May vecht al twee jaar tegen de splitsing van de partij”, zei hij.

De voormalige Europese President benadrukt dat de Britten in de onderhandelingen over minder hefbomen beschikken. “Ze gingen naar de onderhandelingen alsof ze veel gewicht in de weegschaal wierpen, maar zij zijn veel afhankelijker van ons dan wij van hen. Ze hebben volgens hen een speciale band met de VS, maar met Trump is er geen sprake van een sterke relatie. Ze zijn het over niks eens, maar dat is wel zo met de EU.”

“Het VK heeft EU nooit begrepen”

Volgens Van Rompuy is het Verenigd Koninkrijk geen lid zoals de anderen, aangezien ze later tot de EU zijn toegetreden. Bovendien is het VK slechts lid van een van de pijlers van de EU. Zo behoren de Britten wel tot de gemeenschappelijke markt, maar niet tot de eurozone of Schengenzone. “Het VK heeft de EU nooit begrepen. Het is het minst geïntegreerde land van de Europese Unie, en zelfs dat is te veel. “Maar de eenheid van de EU is een topprioriteit voor de lidstaten. De Europese karavaan trekt ondertussen verder met een aantal landen dat lid wil worden. We zijn veel eensgezinder dan velen denken.”

“Alles is nog mogelijk”

De komende periode is volgens Van Rompuy alles nog mogelijk. “Niemand weet wat ons de volgende weken of maanden te wachten staat. Er kan een zachte brexit zonder zware gevolgen komen, met een overgangsperiode waarbij er eigenlijk niks verandert. Ofwel kan er nog een poging volgen, of wordt de brexit één of twee maanden uitgesteld. Maar eind mei zijn er Europese verkiezingen. In het beste geval komt er een nieuw referendum met een goede afloop, in het slechtste een brexit zonder deal.”

“Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat als het VK uit de EU treedt, dat ze ooit zullen terugkomen. De zin van de geschiedenis gaat in de omgekeerde richting en ooit zal het herstellen”, zei Van Rompuy.