Herman Van Rompuy geeft geen interviews meer over politiek ADN

17 januari 2020

20u26

Bron: Belga 2 Oud-premier Herman Van Rompuy (CD&V) geeft voortaan geen interviews meer over de politiek. Dat bevestigt zijn voormalige woordvoerder Dirk De Backer aan Belga. “Hij vindt dat hij daar niet meer in moet tussenkomen.” In ‘De Afspraak op Vrijdag’ brak Van Rompuy vanavond nog een lans voor een paars-groene federale regering.

De intussen 72-jarige Van Rompuy stopt met het geven van interviews “over de Belgische en bij uitbreiding ook de Europese politiek”, zegt zijn voormalige woordvoerder aan Belga. Een gesprek met VRT-journalist Ivan De Vadder vanavond in het Canvas-programma De Afspraak op Vrijdag, wordt het laatste politieke interview. “Hij vindt dat hij daar niet meer in moet tussenkomen”, aldus De Backer. “Hij heeft de bladzijde omgedraaid en heeft geen behoefte meer om commentaar te geven op wat er gebeurt, of wat er in de toekomst nog moet gebeuren.”

Zonder eigen CD&V

In zijn voorlopig dus laatste interview met De Afspraak brak Van Rompuy nog voorzichtig een lans voor een paars-groene federale regering, zonder zijn eigen CD&V. Opvallend, gezien verschillende CD&V-kopstukken al wekenlang hameren op de nood aan een Vlaamse meerderheid, lees: een paars-gele regering met N-VA.



“Er is een meerderheid van drie politieke families om morgen te starten met onderhandelingen voor een regering”, zei hij. “Sommigen hebben een grote gevoeligheid voor het klimaat, anderen voor het budget, anderen voor het sociale. Wel, dat ze het proberen”, klonk het. Van Rompuy is er ook niet meteen voor gewonnen N-VA-voorzitter Bart De Wever in het veld te sturen als volgend (in)formateur, zei hij. Verschillende van zijn partijgenoten pleitten daar wel al openlijk voor.

Nipte meerderheid

Dat de paars-groene formule met socialisten, liberalen en groenen een erg nipte meerderheid van amper 76 op 150 Kamerzetels heeft, hoeft voor Van Rompuy geen probleem te zijn. De Vlaamse regering Van den Brande-IV met christendemocraten en socialisten had tussen 1995 en 1999 ook maar één zetel op overschot, bracht hij in herinnering.

Herman Van Rompuy was jarenlang een eminente persoonlijkheid in de Belgische politiek. De CD&V’er was onder meer minister van Begroting, Kamervoorzitter en premier. In 2009 werd Van Rompuy de eerste voorzitter van de Europese Raad. Dat deed hij tot 2014.