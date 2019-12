Herman Van Rompuy: “De Wever ademt machteloosheid uit” Redactie

15 december 2019

07u42

Bron: De Zondag 30 “Bart De Wever stuurt aan op paars-groen, zodat hij vanuit de Vlaamse regering een guerilla kan voeren tegen de federale regering.” Dat zegt Herman Van Rompuy (CD&V) in De Zondag . De voormalige Europese president vindt dat het gedrag van de N-VA-voorzitter vragen oproept. “Hij ademt machteloosheid uit. Ik denk dat hij de uitslag van de verkiezingen nog niet verteerd heeft.”

In De Zondag heeft Van Rompuy het onder meer over de Britse verkiezingen en Europa, maar laat hij ook zijn licht schijnen over de vaderlandse politiek. Of hij zoals Wilfried Martens destijds opgetrommeld had moeten worden om de situatie te ontmijnen, daarover is Van Rompuy duidelijk. “Ik heb daar geen ambitie voor en geen zin in. Die pagina is omgedraaid.”

Of de koning dan niet Bart De Wever het veld had moeten insturen in plaats van Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR)? “Daar moet de koning op antwoorden”, klinkt het eerst nog diplomatisch. “Maar ik zie wel dat Bart De Wever al dagen wild om zich heen slaat. Zijn gedrag roept vragen op, vind ik. Hij ademt machteloosheid uit. Ik denk dat hij de uitslag van de verkiezingen nog niet verteerd heeft en dat hij aanstuurt op paars-groen. Daarna kan hij vanuit de Vlaamse regering een guerrilla voeren tegen de federale regering. De andere leden van de Vlaamse regering (CD&V en Open Vld) mogen zich daar echter niet in laten meesleuren.”

Zelf wil Van Rompuy geen adviezen geven aan zijn partij om eventueel mee te stappen in een paars-groen verhaal, maar zelf heeft hij geen mooie herinneringen aan de paars-groene regering Verhofstadt I. Hij was toen oppositieleider, nadat hij in de vorige regering-Dehaene nog minister van Begroting was. “En we zijn toen geëindigd met een primair overschot van meer dan zes procent. De paars-groene regering heeft dat voor een deel opgesoupeerd. Het bindmiddel van die regering was het uitdelen van cadeautjes aan elkaar. We voelen nog steeds de gevolgen. Ik mag hopen dat dat niet opnieuw het plan wordt”, klinkt het.

Lees het volledige interview in De Zondag.