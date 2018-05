Herman keerde in 2016 niet zoals gepland terug naar de gevangenis en pleegde inbraak TT

30 mei 2018

10u20

Bron: Belga 33 De dader van de dodelijke schietpartij in Luik, Benjamin Herman, heeft 19 maanden moeten wachten voor hij opnieuw van een penitentiair verlof kon genieten. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen.

Normaal kwam Benjamin Herman vanaf 2012 in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating, maar die heeft hij niet gekregen. In 2016 kon hij genieten van het systeem waarbij hij 's morgens de gevangenis mocht verlaten en 's avonds moest terugkeren, dit om werk te zoeken voor na zijn vrijlating die gepland was in 2020, als hij zijn straf zou hebben uitgezeten.

Dat lossere regime startte op 12 februari. Op 22 februari keerde hij niet terug naar de gevangenis. Op 5 maart werd hij gearresteerd voor een diefstal met inbraak die hij intussen had gepleegd. Op 14 maart maakte de rechtbank voor straftoepassing een einde aan het lossere regime. Op 16 maart werd hij overgebracht naar de gevangenis van Namen, waar hij 19 maanden moest wachten voor hij terug kon aanspraak maken op een penitentiair verlof.