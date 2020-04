Herman Goossens: wie coronavirus heeft gehad niet noodzakelijk immuun tegen virus PVZ

18 april 2020

20u22

Bron: VTM Nieuws 38 Microbioloog Herman Goossens was vandaag te gast in de nieuwsstudio van VTM om onder andere te spreken over immuniteit. Volgens hem leidt het coronavirus namelijk niet automatisch tot immuniteit. In tegenstelling tot wat eerst werd gehoopt, kan wie het virus al heeft gehad, dat dus een tweede keer krijgen. Ook de groepsimmuniteit valt na een eerste onderzoek tegen.



Na eerste resultaten blijkt volgens Goossens dat het coronavirus niet bij iedereen leidt tot immuniteit. Wie de infectie heeft doorgemaakt met ernstige symptomen, zal veelal voldoende antistoffen hebben aangemaakt om het virus niet opnieuw te krijgen in de komende maanden. Personen met heel milde of zelfs helemaal geen symptomen hebben daarentegen vaak niet voldoende immuniteit opgebouwd. Het is volgens Goossens dan ook niet uitgesloten dat die personen een tweede maal ziek worden.

Dat heeft volgens Goossens ook gevolgen voor de groepsimmuniteit. Na een onderzoek in andere landen blijken die cijfers tegen te vallen. Slechts 3 tot 5 % van de geteste personen zou immuun zijn tegen het virus in Spanje, Italië en Nederland. Volgens Goossens moet dat cijfer zo hoog mogelijk liggen, en moeten we mikken op minstens 60-70%. Er is dus nog een lange weg te gaan.



