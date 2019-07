Herman De Croo neemt na meer dan 50 jaar afscheid van politiek TT

13 juli 2019

11u11 18 Open Vld’er Herman De Croo heeft na een carrière van meer dan 50 jaar ononderbroken in een parlement gezeteld te hebben, zijn ontslag ingediend als parlementslid. Dat kondigde zijn fractieleider in het Vlaams parlement Bart Somers zonet aan.

De Croo werd bij de verkiezingen van 26 mei opnieuw vlot herverkozen, maar zou meteen zijn zetel afgeven aan eerste opvolger Freya Saeys. De ouderdomsdeken van de liberalen besliste echter nog even zijn zetel in het Vlaams parlement op te nemen om te voorkomen dat Filip Dewinter (Vlaams Belang) bij de openingszitting enkele weken geleden als langstzetelende parlementair de plenaire vergadering zou moeten leiden.

Uiteindelijk kreeg Dewinter vandaag toch zijn gram en mocht hij gedurende enkele minuten de plenaire zitting leiden waarop N-VA’er Wilfried Vandaele werd verkozen tot opvolger van Kris Van Dijck, die donderdag ontslag nam. Na de verkiezing kondigde Bart Somers aan dat De Croo gisteren zijn ontslag dan toch zijn ontslag heeft ingediend ten voordele van Saeys.

“Blijf mijn acht dagen per week doen”

De Croo had zijn ontslag eerder deze maand aangekondigd. Daarmee komt een een einde aan een decennialange parlementaire carrière. “Ik heb 51 jaar en 4 maanden ononderbroken in een parlement gezeten. Maar ik word 82 in augustus. Ik maak graag plaats voor een heel gedreven kracht en een bekwame madam”, aldus De Croo toen. Toch is hij niet van plan zich te gaan vervelen vanaf 1 augustus. “Ik heb te veel ander werk. Ik zal nog altijd mijn acht dagen per week doen”, klonk het met een kwinkslag.

“Zal ik het missen? Ik weet het niet. Ik heb nu nog wel de Pavlov-reflex om drie dagen per week naar Brussel te gaan. Maar ik heb nog erg veel ander werk. Ik reis nog veel naar het buitenland. Ik ga binnenkort naar Congo. Ik ben voorzitter van verschillende organisaties. Ik krijg ook nog 3.200 uitnodigingen per jaar, waarvan ik inga op 800 invitaties”, aldus De Croo.

“Ach, mijn laatste echte verlofdag was in 1991. Nu kan ik eindelijk gewoon voltijds bezig zijn. Ik blijf wel acht dagen per week actief. Gelukkig mag ik nu, na mijn halsoperatie (De Croo werd in 2018 geopereerd na een val in Congo, red.), opnieuw paardrijden. Dat doe ik met mijn zoon Alexander en het is één van de geneugten van het leven”, besloot De Croo.