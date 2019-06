Herman De Croo neemt afscheid van het parlement en tikt Almaci op de vingers tijdens eedaflegging AW

18 juni 2019

16u37

Bron: Belga 2 In zijn laatste grote politieke toespraak heeft Herman De Croo (Open Vld), die als ouderdomsdeken de openingszitting van het Vlaams Parlement mocht voorzitten, een ode gebracht aan het systeem van de parlementaire democratie. Ook na "18.700 opeenvolgende dagen" als parlementslid is De Croo ervan overtuigd dat dat systeem het beste is.

Door zijn anciënniteit mocht de 81-jarige Herman De Croo vandaag de openingszitting van het Vlaams Parlement voorzitten. Een laatste grote parlementaire optreden, want de blauwe nestor heeft al aangekondigd dat hij niet blijft zetelen. Toch nam De Croo na "51 jaar ononderbroken parlementair leven" zijn moment om afscheid te nemen met een soort ode aan het systeem van de parlementaire democratie.



Volgens De Croo is en blijft de representatieve parlementaire democratie "de beste methode om de genuanceerde operationele formulering van de volkswil te bekomen en die door de burgers te doen aanvaarden". In dat stelsel moeten partijen op zoek naar coalities en compromissen. "Ons kiesstelsel verplicht, in welke vorm ook, tot werkbare meerderheidscoalities, om de verzoende tegenstrijdigheden tot noodzakelijke politieke daden om te zetten", aldus De Croo.

“Beperkte houdbaarheidsdatum”

Toch gaf De Croo ook een waarschuwing mee. Zo is er de "beperkte houdbaarheidsdatum" van de verkozenen. Een evolutie die volgens hem belangrijk is dan de "versleten ideologische tegenstellingen van links of rechts".

De Croo sloot af met een persoonlijke boodschap aan de nieuwe verkozenen: "Wees kritisch, maar loyaal en wees bovenal zo vrij mogelijk. De vrije stem van onze volksvertegenwoordigers zal het desem blijven van ons dagelijks parlementair brood".

Groen-politica Meyrem Almaci werd overigens nog kort op de vingers getikt door De Croo. Bij haar eedaflegging sprak Almaci een andere tekst uit dan de afgesproken formule “Ik zweer de Grondwet na te leven”. Almaci zei: “Ik zweer de Grondwet na te komen en op te komen voor de universele rechten van de mens”. De Croo vroeg Almaci om zich te houden aan de afgesproken formule en de eed correct af te leggen, wat Almaci ook deed.

Kris Van Dijck vervangt Jan Peumans

Dat ik hier vooraan mag staan en daarvoor van u het vertrouwen krijg, doet mij iets.” Dat zei Kris Van Dijck (N-VA), de opvolger van Jan Peumans (N-VA), in zijn eerste tussenkomst als voorzitter van het Vlaams Parlement.

Van Dijck beëindigde zijn speech met een spreuk: ‘Plus est en vous’. “Maak er vijf boeiende jaren van, want samen gaan we Vlaanderen verder uitbouwen. Waar mensen waardig kunnen wonen en leven, waar ondernemingen kunnen floreren, waar de toekomst voorbereid wordt, waar we ons allemaal thuis voelen. Ik zou zeggen: ‘Waar wachten we op?’.”

Tot slot van de zitting werd ook het Bureau verkozen, dat instaat voor de dagelijkse leiding van het parlement. Dat bestaat uit Kris Van Dijck (N-VA), Filip Dewinter (Vlaams Belang), Joke Schauvliege (CD&V), Nadia Sminate (N-VA) en Bart Tommelein (Open Vld). De secretarissen zijn Jeremie vaneeckhout (Groen), Caroline Gennez (sp.a) en Lorin Parys (N-VA).