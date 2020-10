Exclusief voor abonnees

Herman De Croo en Françoise Desguin over hun zoon, de premier: “Alexander zal nooit naast zijn schoenen lopen”

Sander Van Den Broecke

01 oktober 2020

21u04

2

Herman De Croo (83) en Françoise Desguin (81) zijn de ouders van Alexander De Croo (44). En hoewel hun kind niet in de wieg leek gelegd voor een functie als premier — hij is pas elf jaar politicus — gaan ze met dat nieuws om alsof dat wel zo was. Ze hebben er het volste vertrouwen in en maken zich niet te veel zorgen, ze zij blij, maar ze staan evenmin te dansen op tafel. “En ook Alexander zal niet naast zijn schoenen lopen”, zegt zijn moeder.