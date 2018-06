Herman De Croo: “Binnen 13 jaar is 70% van Antwerpse kiezers van niet-Belgische afkomst. Bye bye De Wever ” HR

13 juni 2018

22u32

Bron: La Libre Belgique 1316 “Binnen twee generaties is de burgemeester van Antwerpen Turks, Marokkaans of zwart. Bye bye De Wever!” Dat zegt Open Vld-politicus Herman De Croo in een interview met het blad Wilfried , dat donderdag verschijnt.

Wilfried is een magazine over de Belgische politiek, dat om de vier maanden verschijnt. De krant La Libre Belgique kon het magazine al inkijken en bericht over het interview met Herman De Croo. Daarin geeft hij onder meer zijn kijk op het beleid van Theo Francken, en over het terugsturen van asielzoekers. "Prikkeldraad installeren bij de ingang van Europa? Je stopt misschien de eerste 100.000, maar wat daarna? Wat zullen we doen als het er drie miljoen zijn? Als we deze bevolkingsgroepen niet helpen door ze een minimum aan welvaart, gezondheid en toekomst te bieden, dan betekent dat onze eigen ondergang", aldus De Croo. "Op dit moment is al 70% van de kinderen onder de 5 jaar in Antwerpen niet van Belgische afkomst. Met andere woorden: binnen dertien jaar, wanneer deze kinderen meerderjarig zijn, zal 70% van de kiezers in Antwerpen niet meer van Belgische afkomst zijn. Bye bye meneer De Wever!" klinkt het in het artikel van La Libre Belgique.

Brussel

Ook in Brussel ziet De Croo de politiek evolueren. "In Brussel is op de socialistische lijsten nu al een derde van de kandidaten immigrant. De dag dat Turken en Marokkanen met elkaar opschieten, zal de helft van de negentien burgemeesters in Brussel van Turkse of Marokkaanse afkomst zijn."