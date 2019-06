Herman De Croo (81) zet Filip Dewinter buitenspel door nog even in parlement te zetelen jv

02 juni 2019

09u03

Bron: Het Nieuwsblad 214 Herman De Croo (81) is als lijstduwer in Oost-Vlaanderen opnieuw verkozen voor het Vlaams Parlement. Hoewel De Croo met pensioen gaat, kiest hij er nu toch voor om nog even te zetelen, omdat anders “de parlementsleden hun eed moeten afleggen bij Filip Dewinter”, verduidelijkt hij in Het Nieuwsblad.

De Croo is van plan om toch weer zijn zitje in het Vlaams Parlement in te nemen, al is het maar voor even, belooft hij in Het Nieuwsblad. “Tegen de tweede vergadering wil ik alweer ontslag nemen, zodat opvolgster Freya Saeys mijn plaats kan innemen.”

Voor de eerste vergadering op 18 juni - traditioneel installeert het Vlaams Parlement zich op de vierde dinsdag na de verkiezingen - wil De Croo er wél per se bij zijn, zodat hij als langst zetelende parlementslid tijdelijk de honneurs kan waarnemen als voorzitter. Na De Croo (Open Vld) heeft Filip Dewinter (Vlaams Belang) de meeste kilometers op de teller staan. “Om te vermijden dat de 123 andere Vlaams Parlementsleden de eed moeten afleggen in zijn handen, keer ik nog heel even terug”, stelt De Croo. Bonus voor de minister van Staat: hij mag op 18 juni ook speechen als tijdelijke voorzitter.

De Croo gaf eerder al te kennen zijn riante uittredingsvergoeding van 570.000 euro niet op te nemen. Hij benadrukt wel dat hij niet tegen het systeem van uittredingsvergoedingen is.