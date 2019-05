HERLEES. Wouter Beke (CD&V): “Kans is klein dat ik kandidaat zal zijn bij voorzittersverkiezingen”

De stemmen zijn geteld, het stof is gaan liggen. Vlaams Belang is de grote winnaar van de verkiezingen. Maar hoe moet het nu verder? In Vlaanderen is N-VA als grootste partij aan zet, maar op federaal vlak ligt een aartsmoeilijke puzzel op tafel. En wat met het cordon sanitaire? Lees alle ontwikkelingen terug in onze liveblog.