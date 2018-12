HERLEES: Premier Michel zet N-VA buitenspel: “Ik ga naar Marrakech.” N-VA houdt lippen voorlopig stijf op elkaar ADN HR KVE IB

05 december 2018

03u00 46 De crisis rond het VN-migratiepact is compleet, nadat premier Michel zich gisteren gedwongen zag op zoek te gaan naar een wisselmeerderheid toen bleek dat regeringspartner N-VA het migratiepact niet wilde goedkeuren, waardoor ons land het niet-bindende verdrag volgende week in Marrakech niet kan ondertekenen.

Politicoloog Dave Sinardet verwacht dat de regering vandaag valt, na de ontwikkelingen van gisterenmiddag, toen de N-VA een controversiële anti-migratiecampagne met de toon en in de stijl van Vlaams Belang - die de verwijderde campagne inmiddels volledig overnam - online zette en na ferme kritiek vrij snel weer terugtrok.

N-VA legt op website uit waarom partij zich verzet tegen VN-migratiepact, met reeks affiches https://t.co/PJLdxVPoyh #verkiezingsmodus @demorgen pic.twitter.com/NPdJlhG6zD Jeroen Van Horenbeek(@ VanHorenbeek) link

“Heel waarschijnlijk komt N-VA vandaag naar buiten met een verklaring. Ze kunnen dat voor tien uur doen (wanneer de goedkeuring van twee resoluties bij het migratiepact op de agenda in de commissie Buitenlandse Zaken van het parlement staan, red.) of wachten tot na de stemming in het parlement”, zegt Sinardet.

Schaakmat

“Gisterenavond zette premier Michel de N-VA schaakmat toen hij bekend maakte dat hij het parlement laat stemmen over wat er moet gebeuren in Marrakech", legt de politicoloog uit. “Die zet heeft technisch niet noodzakelijk repercussies. De regering kan overleven, als N-VA zich bij voorbeeld neer zou leggen bij het feit dat Michel het akkoord van België in Marrakech bevestigt. Maar de N-VA had op voorhand al aangekondigd dat er geen regering meer is, als men het VN-migratiepact met een wisselmeerderheid zou goedkeuren.”

Vlaamse partners: “regering laten vallen is onverstandig”

Voor de andere Vlaamse regeringspartners, CD&V en Open Vld, hoeft de stemming in het parlement over het VN-migratiepact niet noodzakelijk tot de val van de regering te leiden. “Wat mij betreft hoeft de regering niet te vallen. Ik zou dat onverstandig vinden”, zei CDV-voorzitter Wouter Beke gisterenavond in het VRT-programma Terzake.

Zijn Open Vld-collega Gwendolyn Rutten viel hem bij en lanceerde een oproep aan N-VA. “Zet je mee op zo’n parlementaire lijn”, zei Rutten, die erop wees dat landen als Nederland en Denemarken een verklaring hebben aangenomen “waarmee ze zich nog meer versterkt hebben in het discours tegen extreemrechts”.

Overleeft de regering dit? "Als het van ons afhangt wel", aldus @wbeke en @RuttenGwendolyn #terzaketv #vrtnws pic.twitter.com/YBROFTIAQS Terzake(@ terzaketv) link

Maar hoe kan het dat na ruim vier jaar regeren, het water plots zo diep is tussen de N-VA en coalitiepartners MR, Open Vld en CD&V?

Tot voor kort was er geen vuiltje aan de lucht: ons land was voorstander van het migratiepact - dit werd door Charles Michel in een toespraak aan de VN in New York eind september nog bevestigd. Ons land zou de tekst zelfs ‘actief promoten’. Volgende week zou de premier naar het Marokkaanse Marrakech afreizen, waar de tekst maandag officieel wordt aangenomen.

Alles veranderde eind oktober. De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz, de huidige voorzitter van de EU, verklaarde toen dat zijn land toch niet zou meedoen met het pact. Hij zwengelde daarmee het debat aan in verschillende landen. Bij ons sprong N-VA op de kar, opgejaagd door oppositiepartij Vlaams Belang. De tekst is “problematisch”, verklaarden verschillende N-VA-partijkopstukken plots.

Vraag is welke uitweg de premier nog in petto heeft om een val van de regering in extremis te vermijden.

