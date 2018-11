Herkomst van rundvlees in Belgische supermarkten niet altijd bekend? “Resultaten uit context gerukt” AW HA

16 november 2018

11u50

Bron: Belga 15 Een derde van het rundvlees dat een Belgisch (kwaliteits)label heeft en in onze supermarkten ligt, is niet te traceren. Dat blijkt uit een onderzoek van Febev, de Federatie van Belgisch Vlees, dat VRT NWS kon inkijken. Het eigen kwaliteitslabel Belbeef, dat garant staat voor correct gekweekt Belgisch rundvlees, blijkt dus onbetrouwbaar. Febev verzekert in een reactie dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en spreekt van “een storm in een glas water”. “De berichtgeving is gebaseerd op een analyse waarvan de resultaten uit hun context zijn gerukt”, klinkt het.

De herkomst van rundvlees zou duidelijk moeten zijn op basis van het oornummer dat elk geslacht rund krijgt en dat verwerkt zit in een lotnummer op de verpakkingen in supermarkten. De slachthuizen moeten van elk rund het oor bijhouden om de traceerbaarheid te garanderen, maar dat gebeurt niet altijd. Nochtans garandeert Belbeef, een kwaliteitslabel van Febev, de consument wel dat hij een stuk vlees eet van een Belgisch rund.

Maar uit een traceerbaarheidsoefening blijken niet alle oren beschikbaar. Van de 34 afgenomen stalen waren er slechts 18 beschikbaar, en bij slechts 12 daarvan was er een match.



Uit controles van het federaal voedselagentschap (FAVV) blijkt ook dat er in de slachthuizen bij 23 procent van de negatieve controles een probleem is met de etikettering en traceerbaarheid. In de snijzalen, waar het geslachte vlees naartoe gaat, loopt dat zelfs op tot 38 procent. In de vrieshuizen, waar vlees naartoe gaat voor verdere verwerking tot bijvoorbeeld diepvriesmaaltijden, loopt dat op tot maar liefst 54 procent.

Colruyt op de hoogte

Volgens VRT is Colruyt op de hoogte van de problemen, maar wordt het Belbeefvlees er wel nog verkocht. Het is niet duidelijk of andere supermarkten op de hoogte waren, maar ook in Delhaize wordt het vlees nog verkocht. Het FAVV heeft amper op de resultaten gereageerd, meldt VRT nog.

Delhaize haalt geen vlees uit de rekken

Warenhuisketen Delhaize stelt dan weer dat problemen met de traceerbaarheid uitzonderlijk zijn. Bovendien zijn ze het gevolg van menselijke fouten en niet van fraude. Er wordt bij hen geen vlees uit de rekken gehaald. Een woordvoerder zegt dat de vastgestelde inbreuken geen probleem opleveren voor de kwaliteit en de veiligheid van het voedsel. “We kunnen ook altijd garanderen dat het wel degelijk om vlees van Belbeef gaat”, klinkt het.

(Lees verder onder de foto)

Verschillende schakels

Volgens Febev is er geen enkel risico voor de volksgezondheid is. “Het is een storm in een glas water”, zegt Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van de Belgische vleesfederatie. Febev stelt dat de berichtgeving gebaseerd is op een foutieve interpretatie van interne onderzoeksresultaten.

Het gebrek van traceerbaarheid moet volgens de federatie dan ook genuanceerd worden. “Er zijn in het verwerkingsproces verschillende schakels, waarbij vlees van verschillende dieren samenkomt. Het lotnummer op het label voert terug naar loten dieren, niet naar één enkel dier”, zegt Michael Gore.

Het lotnummer op het label voert terug naar loten dieren, niet naar één enkel dier Michael Gore (Febev)

Dat er niet naar één specifiek dier wordt verwezen, levert volgens Febev geen problemen op wanneer vlees uit de rekken moet worden gehaald, bijvoorbeeld omdat er zich een mogelijk probleem stelt met de gezondheid van de dieren. “In dat geval wordt altijd het volledige lot vernietigd. In het verleden is het vaker gebeurd dat er grotere hoeveelheden vernietigd worden dan nodig.”

Menselijke fouten

Gore stelt dat er wel degelijk nog problemen voorkomen, maar die hebben eerder te maken met menselijke fouten. De tekortkomingen die genoemd worden, hebben volgens hem vooral te maken met de kwaliteit van het interne onderzoek.

Zo stelt hij dat de oren van de geslachte runderen wel degelijk worden bijgehouden, zoals wettelijk verplicht is. “Het probleem is dat niet iedereen die oren meteen heeft doorgestuurd voor het onderzoek. Dat betekent dus niet dat er er niet meer waren. De analyse werd enkel uitgevoerd met de oren die wel tijdig doorgestuurd waren.”

Het onderzoek was net bestemd om het systeem en de traceerbaarheid te versterken Michael Gore (Febev)

Groter onderzoek

“Het onderzoek was een initiatief om innovatie af te toetsen”, aldus Gore. “Het was net bestemd om het systeem en de traceerbaarheid te versterken, want het uitvoeren van DNA-analyses gaat verder dan wettelijk verplicht is.”

De vleessector concludeert vooral dat de keten te complex is om met een eenvoudig onderzoek uitspraak te doen over de traceerbaarheid. In de komende maanden zal een groter onderzoek worden uitgevoerd.

(Lees verder onder de foto)

“Kaakslag voor geloofwaardigheid”

Sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht stelt zich alvast “ernstige vragen” bij de onthullingen. Ze roept minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) en zijn collega van Landbouw Denis Ducarme (MR) op om de zaak “zo snel mogelijk ten gronde te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen”. De politica heeft daarvoor ook al mondelinge vragen ingediend bij beide ministers.

“Dat een derde van ons eigen rundvlees niet traceerbaar is, is onthutsend”, vindt Lambrecht. Ze spreekt van “een nieuw schandaal” binnen het voedselagentschap FAVV, dat eerder onder meer al met de fipronileieren moest afrekenen. “Dat noch het Febev, het FAVV of de bevoegde minister hier ingrijpt, is een kaakslag voor de geloofwaardigheid van de controles op de voedselveiligheid en een ramp voor de geloofwaardigheid van de controleorganen.”