Herfstdag met zware bewolking

Een zwakke regenzone trekt vandaag van west naar oost over het land. Na de middag wordt het vanaf de kust opnieuw droger, maar het blijft zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 11 en 14 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 14 en 17 graden elders. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit zuidzuidwest, ruimend naar zuidwest. Dat meldt het KMI.

Vanavond valt er nog wat regen in de Ardennen, maar vannacht wordt het overal droog met vanaf de kust ook opklaringen. Er blijft wel veel hoge bewolking aanwezig. In het zuidoosten worden op het einde van de nacht lage wolken gevormd. De minima liggen tussen 9 en 14 graden. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten.

Morgen begint droog met brede opklaringen en vooral hoge wolken. Vanaf de Noordzee trekt een wolkenband over het land en in de namiddag kan daaruit wat regen vallen, vooral in het noorden. De maxima liggen tussen 15 graden in de Ardennen en 18 graden in Vlaanderen. De wind is overwegend matig uit zuidwestelijke richtingen.

Donderdag is het nog zacht en overdag overwegend droog. In het noorden van het land is het meestal zwaarbewolkt en kan er soms wat neerslag vallen. In het zuiden zijn er meer opklaringen. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden bij een matige zuidwestelijke wind.

Vrijdagochtend regent het vooral in het zuiden en oosten van het land. In de loop van de dag wordt het droger met een wisselende bewolking. Door een naar noordwest draaiende wind wordt het frisser met maxima van 11 graden in Hoog-België en 15 graden in Vlaanderen.