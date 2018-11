Herdenkingsplechtigheid voor slachtoffers Bende van Nijvel TDM

09 november 2018

In Aalst vindt vandaag een herdenkingsplechtigheid plaats voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Het is vandaag exact 33 jaar geleden dat de bende toesloeg in de Delhaize in Aalst. De burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese (N-VA), zal een toespraak geven en er zullen ook bloemen neergelegd worden aan de gedenksteen voor de slachtoffers.