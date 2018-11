Herdenkingsplechtigheid voor slachtoffers Bende van Nijvel TDM

09 november 2018

10u00

Bron: VTM NIEUWS 2

In Aalst heeft vanochtend een herdenkingsplechtigheid plaatsgevonden voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Het is vandaag exact 33 jaar geleden dat de Bende toesloeg in de Delhaize in Aalst.