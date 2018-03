Herdenkingsceremonie slachtoffers terrorisme Brussel: "We weten niet of we ooit nog een keer zullen lachen" Jolien Meremans

Bron: Belga 3 In Brussel kwamen een honderdtal mensen samen aan het monument van de slachtoffers van terrorisme om een herdenkingsceremonie bij te wonen. Het evenement werd op poten gezet door Life4Brussels. Verschillende muzikanten, dichters en slachtoffers waren aanwezig. "D e pijn en de angst zijn nog steeds aanwezig en we weten niet of we ooit nog een keer zullen glimlachen", getuigde een van de slachtoffers.

Een honderdtal mensen woonden op zondagmiddag in Brussel een herdenkingsceremonie bij voor de Europese Dag van Slachtoffers van Terrorisme. Het evenement, georganiseerd door Life4Brussels, vond plaats in Rue de la Loi (Wetstraat), aan het monument gewijd aan de slachtoffers van terrorisme.

De datum van 11 maart werd gekozen om de slachtoffers van terrorisme in Europa te herdenken. Op 11 maart 2004 vonden namelijk de bomaanslagen in Madrid plaats die aan 191 mensen het leven hebben gekost. Muzikanten, kunstenaars-dichters en slachtoffers waren aanwezig om twee uur lang een sobere en ontroerende ceremonie te creëren

Een eindeloze lijst

"België, Kameroen, Libië, Frankrijk, Mali, Afghanistan, de lijst gaat eindeloos verder", zei een van de kunstenaars. "Hetzelfde verhaal lijkt overal te worden herhaald, de lijst is zo lang dat we het verdriet van de slachtoffers vergeten, de gezichten van degenen die we niet meer zullen zien, het leed van de mensen die achterblijven met littekens, krukken, prothesen ".

"We moeten proberen zo normaal mogelijk te leven," zei een slachtoffer van de bomaanslag op Brussels Airport. "Maar de pijn en de angst zijn nog steeds aanwezig en we weten niet of we ooit nog een keer zullen glimlachen".

De vereniging Life4Brussels werd opgericht na de aanslagen van 22 maart 2016 om de slachtoffers van terrorisme een hart onder de riem te steken.