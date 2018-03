Herdenking in Zaventem voor aanslagen 22 maart loopt fout, slachtoffers misnoegd: "Charles Michel kwam ons zelfs niet groeten" rvl

22 maart 2018

07u51

Bron: Belga 30 De slachtofferorganisaties zijn niet tevreden met het verloop van de herdenking van de aanslagen van 22 maart, vandaag exact twee jaar geleden, op de luchthaven van Zaventem vanochtend. De families van de slachtoffers die de herdenking bijwoonden, zijn niet tevreden met het verloop van de plechtigheid en de houding van de regeringsleiders.

De dodelijke aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek, in Brussel, zijn vandaag exact twee jaar geleden. Daarom vonden vanochtend al herdenkingsplechtigheden plaats op de luchthaven en in Brussel. Maar over de plechtigheid in Zaventem zijn de slachtofferorganisaties niet tevreden met de houding van de regeringsleiders. Er werd geen aankondiging omgeroepen om 7.58 uur, het tijdstip van de aanslagen, en de slachtoffers en naasten werden achter een lint op afstand gehouden van de herdenkingsplaat.

De Eerste Minister is de families zelfs niet komen groeten toen hij ze kruiste in het hotel. Guillaume Denoix de Saint Marc

"Het zijn geen toeschouwers", stelt Guillaume Denoix de Saint Marc, oprichter en algemeen directeur van de Association française des Victimes du Terrorisme. "Het zijn hun naasten die gestorven zijn. Het zijn zij die gekwetst zijn. De Eerste Minister is de families zelfs niet komen groeten toen hij ze kruiste in het hotel."

First responders

Voor de getroffen families blijft de herdenking een moeilijke dag waarop ze veel steun vinden bij elkaar. Dit jaar willen de slachtofferorganisaties de banden met de first responders, de mensen van de hulpdiensten die als eerste ter plaatse kwamen, aanhalen. "Het contact met de first responders is erg belangrijk. Zij werden vorig jaar wat vergeten, maar zijn ook slachtoffer en kampen ook al twee jaar met moeilijkheden", vertelt Philippe Vansteenkiste, die zijn zus verloor op Zaventem en oprichter is van slachtofferorganisatie V-Europe. "We gaan vandaag niet over politiek praten, maar we kunnen wel zeggen dat de posttraumatische stress echt wel bestaande is bij vele mensen. Het lijkt nog alsof het gisteren is gebeurd", besluit Vansteenkiste.

Brussels Airport

De dag van herdenkingen begon op Brussels Airport. Om 7.58 uur hield premier Charles Michel er samen met de slachtoffers en hun naasten en het personeel van Brussels Airport een minuut stilte en legde hij bloemen neer bij de herdenkingsplaat in de vertrekhal. Dat is het exacte tijdstip waarop de terroristen Ibrahim El Bakraoui (29) en Najim Laachraoui (24) valiezen vol explosieven lieten ontploffen in de vertrekhal van de luchthaven.

Het werd een sereen herdenkingsmoment voor de slachtoffers en hun naasten, maar ook voor de vele voorbijgangers en luchthavenpersoneel in de vertrekhal. Die werd enkele minuten gehuld in volledige stilte en maakten zichtbaar emoties los bij de getroffen families.

Premier Charles Michel was omringd door verschillende regeringsleiders waaronder de ministers Jan Jambon, Koen Geens, Maggie De Block, Francois Bellot, Didier Reynders en minister-president Geert Bourgeois. Aan de herdenkingsplaat werden bloemenkransen en foto's van de slachtoffers neergelegd en verschillende kaarsen aangestoken. Een belangrijk moment voor de stewardessen en stewards, die afsloten met een groepsknuffel.

Maalbeek

In metrostation Maalbeek was er om 9.11 uur een minuut stilte, exact twee jaar na de explosie in een vol metrostel met pendelaars die op weg waren naar het werk. Hier vielen opnieuw 16 dodelijke slachtoffers. Hun voornamen worden nog tot en met maandag afgebeeld op de digitale reclameborden in Maalbeek. De namen werden tijdens de plechtigheid ook door de luidsprekers van het station afgeroepen.

Premier Charles Michel, Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels burgemeester Philippe Close legden in de lokettenzaal van het station bloemen neer. Een hondertal slachtoffers en nabestaanden woonden de plechtigheid bij. Zij kunnen na het eerbetoon in het metrostation op een locatie in de buurt terecht om weg van de camera's steun bij elkaar te zoeken. Ook een delegatie parlementsleden en verschillende leden van de federale en Brusselse regering woonden het eerbetoon bij.

Het Brusselse metroverkeer werd niet helemaal stilgelegd. De MIVB had er wel voor gezorgd dat er geen metro's door het station Maalbeek reden tijdens de minuut stilte die werd gehouden. Het station bleef gewoon open voor de reizigers.

Schumanplein

Na het eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag in Maalbeek heeft premier Charles Michel om 10.00 uur ook nog bloemen neergelegd, ter ere van alle slachtoffers van terreuraanslagen in België en in het buitenland, aan het monument in de Wetstraat - in de voetgangerszone tussen het Schumanplein en het Jubelpark, dat bij de eerste verjaardag van de aanslagen onthuld werd. De plechtigheid werd bijgewoond door de vicepremiers Jan Jambon en Didier Reynders, minister van Justitie Koen Geens en door een delegatie parlementsleden.

Memorial Garden

Om 11.00 uur zorgden slachtoffers en hun naasten nog voor een tweede pakkend herdenkinsmoment in de vertrekhal van Brussels Airport. Béa De Lavalette hield een insprirende en emotionele speech aan de herdenkingsplaat. "We moeten onszelf niet zien als slachtoffers, maar als overlevenden van de aanslagen", was de boodschap die de 19-jarige De Lavalette meegaf.

Het herdenkingsmoment werd ditmaal wel voorafgegaan door een aankondiging die een minuut stilte vroeg aan de reizigers in de luchthaven. De minuut stilte werd afgesloten met een luid applaus, waarna Béa De Lavalette in haar rolstoel het podium opkwam en staand het woord nam. De jonge Amerikaanse raakte voor 35 procent verbrand aan haar lichaam en raakte verlamd in haar onderbenen.

LEES OOK. Emotionele speecht van Béa op herdenking (19) op herdenking 22 maart: "Ik ben sterk. Ik kan zeggen dat ik leef en gelukkig ben"