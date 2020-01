Herbeleef de jaarwisseling: zo vierde België oud en nieuw jv

01 januari 2020

11u17 9 Wie nieuwjaar zegt, zegt - voorlopig toch nog - ook vuurwerk. Tienduizenden mensen zakten onder meer af naar onze grote steden om er te genieten van het spectaculaire vuurwerk om middernacht.

In Antwerpen knalde het vuurwerk zo’n twintig minuten lang traditioneel vanaf een ponton op de Schelde. In Brussel strooide de mist wat roet in het eten rond het Atomium. Maar met 60.000 toeschouwers haalde de Heizel daar toch makkelijk het equivalent van een vol stadion. Wel niet allemáál lachende gezichten, helaas: wie achter de negen bollen stond, zag nauwelijks wat. Het feestje achteraf maakte dan weer veel goed.

Andere steden zoals Leuven, Gent, Hasselt, Oostende, Brugge en Mechelen zorgden eveneens voor een feeëriek schouwspel.

De roep om de hele zwik af te schaffen mag in bepaalde middens dan wel alsmaar luider klinken, tienduizenden feestvierders genoten vannacht duidelijk nog met volle teugen van de jaarwisseling naar 2020.

