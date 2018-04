Heraanleg Elsensesteenweg in Brussel gaat nieuwe fase in SI

29 april 2018

16u29

Bron: Belga 2 Vanaf 2 mei gaat de heraanleg van de Elsensesteenweg een nieuwe fase in en starten de eigenlijke werken tussen de Waversesteenweg en de Vredestraat. Nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat de werken kunnen afgerond worden tegen 6 juli. Zo zal er 6 dagen op 7 gewerkt worden en dat tussen 06.00 uur en 18.00 uur. De handelszaken blijven de hele periode bereikbaar en het Gewest voorziet een forfaitaire schadevergoeding voor de handelaars. Dat meldt Brussels minister van Openbare Werken Pascal Smet.

Tot nu toe waren het de nutsbedrijven die in de zone aan het werk waren maar de komende twee maanden zullen er in de hele zone werkzaamheden plaatsvinden. Dankzij een akkoord tussen de gemeente Elsene, Brussel Mobiliteit, de aannemer ViaBuild en Brussels minister Pascal Smet kan er 6 dagen op 7 gewerkt worden tussen 06.00 en 18.00. Leveringen aan handelaars zullen voor 06.00 uur of na 18.30 uur moeten gebeuren maar de handelszaken blijven tijdens de hele duur van de werken wel bereikbaar voor voetgangers.

Handelaars centraal

"Omdat deze fase bijzonder ingrijpend is voor de handelaars voorzien we ook een forfaitaire schadevergoeding van het Gewest, net zoals dat eerder gebeurde in Jette en Ganshoren", zegt minister Smet. "Daarnaast is er begeleiding op maat voor elke handelaar in de zone." Om de handelszaken te ondersteunen werd een operationeel begeleidingsplan opgemaakt met een budget van 104.500 euro.

"De Brusselse economie mag niet louter een lijdend voorwerp zijn wanneer er werven worden uitgevoerd in het Gewest", zegt Didier Gosuin, minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding. "Daarom stellen we de handelaars centraal bij het beheer van werven door een betere coördinatie en een efficiënt systeem van schadevergoedingen dat hen in staat moet stellen om moeilijkere periodes te overbruggen. Die principes hebben we vastgelegd in een ordonnantie die de komende weken van kracht zal worden en waarop we vanaf vandaag anticiperen met dit pilootproject."