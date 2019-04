Heraanleg E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas zorgt nu al voor file kg

08 april 2019

07u38

Bron: Belga 0 De heraanleg van de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas, over een lengte van zowat acht kilometer, is begonnen. Om de hinder te beperken, voert de aannemer de werken uit tijdens de paasvakantie en tijdens het weekend. Er zijn twee versmalde rijstroken beschikbaar voor het verkeer, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer. De grote werf veroorzaakt vanochtend al files.

Ook de oprit in Waasmunster naar de E17 richting Antwerpen wordt volledig vernieuwd. Het asfalt krijgt een grondige opknapbeurt. In de richting van Antwerpen wordt gewerkt vanaf de afrit Waasmunster tot aan de splitsing met de parallelweg van de E17 in Sint-Niklaas. In de richting van Gent komt er nieuwe asfalt tussen Sint-Niklaas en de brug van de Neerstraat.

Paasvakantie en weekends

De heraanleg van de E17 richting Gent is gepland in de eerste week van de paasvakantie. Het verkeer rijdt tijdens de werken over twee versmalde rijstroken. De op- en afrit Waasmunster van de E17 richting Gent zijn dicht. Er gelden omleidingen via de op- en afrittencomplexen van Sint-Niklaas-centrum en Lokeren.



De heraanleg richting Antwerpen zal in de weekends van 27 april en 4 mei uitgevoerd worden, telkens van vrijdagavond tot zondagavond. Verkeer op de E17 rijdt over twee versmalde rijstroken richting Antwerpen. In het weekend van 27 april zijn de oprit naar de E17 richting Antwerpen in Waasmunster en afrit van de E17 richting Antwerpen naar de parallelweg in Sint-Niklaas afgesloten. In het weekend van 4 mei is enkel de oprit dicht.