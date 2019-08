Henriette (86) wil kortere weg naar huis nemen, maar raakt 24 uur verdwaald in bossen van Hoge Venen PVZ

26 augustus 2019

16u03

Bron: Sudinfo, 7sur7 2 In de Hoge Venen is een reddingsteam bijna een volle dag op zoek geweest naar een bejaarde dame. De 86-jarige Henriette Gillet wilde na een lunch via een kortere weg naar huis rijden, dwars door de bossen. Maar al snel raakte ze verdwaald: de tachtiger was 24 uren lang vermist en de meesten begonnen het ergste te vrezen. Tot ze kerngezond werd teruggevonden door een jogger. “Ik was niet bang”, vertelt Henriette die de hele commotie niet snapt.

De tachtiger uit Verviers had er vrijdagmiddag een gezellig etentje opzitten met een vriendin in de Hoge Venen, toen ze een kortere weg naar huis probeerde nemen. Al snel raakte ze verdwaald, maar ze besloot toch verder te rijden tot ze een herkenningspunt zou vinden. De kranige vrouw bleef kalm doorrijden op de onbekende wegen, tot ze vast kwam te zitten in de modder. Tevergeefs probeerde ze weg te raken, maar de auto zat muurvast.

Gelukkig werd Henriette al snel gebeld door haar vriendin, die zeker wou zijn dat ze veilig thuis was geraakt. Toen ze hoorde dat ze verdwaald was, verwittigde de ongeruste vriendin de hulpdiensten. Er werden onmiddellijk een reddingshelikopter en urgentieteam ingezet om de verdwaalde tachtiger te zoeken in het grote bosachtige gebied.

De oude dame bleek echter ver doorgereden zijn, en de hulpdiensten konden haar niet vinden. Intussen tikten de uren voorbij, en toen de nacht viel begonnen sommigen het ergste te vrezen. Er werd een opsporingsbericht uitgestuurd en de politie zette de grote middelen in.

Uiteindelijk vond een jogger de vermiste Henriette 24 uur later gezond en wel teruggevonden in haar auto. Hij vertelde de agenten hoe de avontuurlijke vrouw in een zomerjurkje geduldig zat te wachten in haar Twingo.

Zakje pindanoten

Volgens Henriette viel het hele avontuur wel nog mee, ze begreep zelfs niet dat iedereen zo ongerust was. “Ik raakte niet in paniek, wees maar zeker. Ik ben niet snel bang”, vertelde Henriette aan La Meuse. Ze was “de nacht doorgekomen dankzij een zakje pindanoten dat ze bij had.”

Volgens haar dochter is Henriette wel wat stijf door het lange stilzitten in de auto, maar is ze verder kerngezond. “Ze maakt alweer grapjes”, aldus haar dochter opgelucht op Facebook.