Henegouwse bekeerling die wapens wou kopen voor een aanslag, wil geen 'onschuldigen' doden mvdb

18 april 2018

13u08

Bron: Belga 0 Voor de correctionele rechtbank van Charleroi is het proces begonnen tegen twee mannen uit Verviers en Celles voor deelname aan een terroristische organisatie. De twee werden opgepakt in juni 2016. Ze zouden wapens hebben willen kopen om aanslagen te plegen in Frankrijk.

Arnaud C. , die toen 35 jaar oud was, werd in juni 2016 door de speciale eenheden gearresteerd in het huis van zijn ouders in het Henegouwse Celles, een gemeente die grenst aan het West-Vlaamse Avelgem. Acht jaar eerder had hij zich na zijn huwelijk met een Marokkaanse vrouw bekeerd tot de islam. Sinds twee jaar was hij duidelijk geradicaliseerd en maakte hij op de berichtendienst Telegram deel uit van groepen waar terreuraanslagen beraamd werden. Hij stond onder meer in contact met Enis S., een 19-jarige inwoner van Ensival bij Verviers die in hetzelfde dossier aangehouden is.

Vandaag moesten Arnaud C. en Enis S. voor de correctionele rechtbank van Charleroi verschijnen. Die laatste weigerde de gevangenis van Doornik te verlaten "omdat hij vertegenwoordigd werd door zijn advocaten", waardoor enkel Arnaud C. gehoord werd.

Bommengordels

Die bekende dat hij meermaals afgereisd was naar Parijs om leden van een terroristische organisatie te ontmoeten met als doel wapens te kopen en mogelijke doelwitten te identificeren. Hij ontkende dat hij naar Syrië wou trekken.

Op de chatapp Telegram ontving hij een tutorial over het maken van bommengordels. "Ik had echter niet het gevoel dat ik technisch in staat was zoiets te fabriceren", zei hij. Hij gaf eveneens toe dat hij op het darknet had opgezocht hoe hij wapens kon kopen met bitcoins.

Vermoorde priester

Arnaud C. bekende bovendien dat hij gesproken heeft met de dader van de aanslag in het Franse Saint-Etienne-du-Rouvray vlak voordat die een priester de keel oversneed. Hij was ook in het bezit van een video van de moord op een Franse politieman en zijn vrouw in Magnanville.

De beklaagde heeft in het verleden meermaals zijn bewondering uitgedrukt voor de daders van de aanslagen in Brussel. Tijdens de zitting zei hij echter dat hij "van mening veranderd is" en dat hij niet langer "onschuldigen wil doden". Hij wilde echter niet ingaan op de definitie van het woord "onschuldige", omdat het volgens hem gaat om "politiek". Het federaal parket en de advocaten van de verdediging nemen het woord op 28 mei.