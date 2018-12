Hendrik Vuye: “Waar is de premier?” avh

05 december 2018

11u01

Hendrik Vuye, voormalig N-VA-politicus, maar nu Kamerlid voor Vuye en Wouters, vindt dat premier Michel vandaag in de Kamercommissie had moeten zijn. "Waar is de premier? Hij zou hier moeten zijn."

“Ik ga naar de Kamer”, zei premier Michel gisteren. “Maar waar is hij dan?” vraagt Vuye zich nu af in de Kamercommissie. “Hij zou hier moeten zijn.” De premier zit momenteel echter in Luik voor de ondertekening van het contract met de Chinese retailreus Alibaba. Daar liet Michel verstaan dat de bal in het kamp van N-VA ligt: “Het is de verantwoordelijkheid van de N-VA om te beslissen wat ze doen.



Kristof Calvo, fractieleider voor Groen, vindt niet dat de premier vandaag aanwezig moet zijn. “De premier heeft ons een mandaat gegeven, nu is het aan het parlement”, aldus Calvo.



Vuye stelt zich daarop de vraag over welk mandaat het dan juist gaat. “De premier vraagt het advies van het parlement, maar er is nergens een document. Hij geeft ons een mandaat, maar welk mandaat dan precies? De premier had hier moeten zijn.”

“Onthouding zou hypocriet zijn”

Vuye is ook bijzonder scherp voor zijn voormalige partij. “Ik ben blij dat ik niet meer bij de N-VA zit”, liet hij verstaan. De professor staatsrecht vindt dat een onthouding van N-VA bij de stemming in de Kamercommissie hypocriet zou zijn.

“Het is afwachten wat de N-VA gaat doen, maar de partij moet tegenstemmen, want onthouden zou heel hypocriet zijn na alles wat er de afgelopen dagen en weken gezegd is”, zegt Vuye in Villa Politica. Hoe het dan verder moet, is nog maar de vraag: “België heeft geen traditie in minderheidsregeringen, maar het Belgische grondwettelijk recht is heel creatief.”

Maar ook als de N-VA tegen stemt, kan premier Michel naar Marrakesh om het migratiepact te ondertekenen. Dat zei Vuye in “De ochtend” op Radio 1. “Dus als de N-VA in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken tegen de goedkeuring van het VN-migratiepact stemt, zal dat niets veranderen”, aldus Vuye. “Zelfs wanneer de regering zou vallen en in lopende zaken zou gaan, is er geen probleem voor de premier.”

Vuye begrijpt ook niet waarom N-VA zich zo laat tegen het migratiepact heeft uitgesproken. “Ik heb er geen enkel begrip voor dat N-VA dat twee jaar niet gedaan heeft. Ze had die tekst kunnen tegenhouden. Als men op Asiel en Migratie zit, is men nauw bij die tekst betrokken.”