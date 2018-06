Hendrik Vuye: "Mijn bron is formeel: e-mails werden vervalst om sp.a in de val te laten lopen" Joël De Ceulaer

03 juni 2018

17u47

De saga van de e-mails waarmee sp.a-voorzitter John Crombez het ontslag van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vroeg, is niet ten einde. Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) wil dat de minister duidelijkheid schept, zegt hij aan De Morgen.

"Ik heb even gedacht dat het een studentengrap was", zegt Hendrik Vuye. "Of een stunt voor een televisieprogramma. Maar die kans is klein, want daarvoor duurt het al te lang. Het is in elk geval bijzonder merkwaardig allemaal. Het lijkt wel een film."

Hendrik Vuye, van de tweemansfractie Vuye & Wouters, kreeg – net zoals de sp.a – ook een aantal e-mails die bezwarend lijken voor minister Steven Vandeput. Ondertussen is hij er vrijwel zeker van dat ze vervalst zijn. En daar is hij niet verbaasd over. "Er staan te veel fouten en eigenaardigheden in", zegt Vuye. "Overigens heeft niemand echt e-mails, alleen maar afdrukken. En de naam van de afzender is altijd doorgestreept. Dus moet je bijzonder voorzichtig zijn. Al is de verleiding groot om met zulke documenten onmiddellijk uit te pakken."

Voelde u die verleiding ook?

Hendrik Vuye: "Heel even, ik heb wel zo’n temperament. Gelukkig is mijn fractiegenote Veerle Wouters de nuchterheid zelve. Zij zag meteen dat deze teksten geen smoking gun bevatten. En dus waren wij van meet af aan achterdochtig. Bij de derde e-mail hebben wij van onze bron dan de bevestiging gekregen dat de e-mails van sp.a vervalst zijn."

U twijfelt niet meer over de valsheid?

"Mijn bron is formeel: de e-mails werden bewust vervalst, om de sp.a in de val te laten lopen. Hij moet zelfs lachen met alle fouten die erin staan."

Dan wilde die bron u er ook inluizen?

"Aanvankelijk misschien wel. Maar toen hij zag dat we er niet intrappen, is hij misschien van strategie veranderd. Wij hebben woensdagavond onze strategie bekend gemaakt: wij willen een parlementair debat, wij willen weten wat er aan de hand is, wij willen dat de minister klaarheid schept over deze mails: zijn ze authentiek en daarna bewerkt, gaat het om totale vervalsingen? Wij willen duidelijkheid."

Is uw bron nu betrouwbaar?

"Wanneer steek je voor iemand je hand in het vuur? Hij is in elk geval iemand met veel kennis van zaken, die op al mijn vragen kan antwoorden."

Welk spel wordt hier gespeeld?

"Wat in elk geval duidelijk is: de kern van de zaak is nu ondergesneeuwd. Het debat gaat helemaal niet meer over het aankoopdossier van de F-35. Dat stoort mijn bron, hij wil dat het over de inhoud van het dossier gaat, en niet langer over de mails."

Wie heeft er baat bij dat het niet meer over de inhoud gaat? Minister Vandeput en de regering?

"Objectief gesproken speelt dit in de kaart van de minister. Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat hij er iets mee te maken heeft. Het valt mij wel op dat de minister er niet in slaagt om klaarheid te scheppen. Als minister van Defensie kan hij toch een onderzoeksteam dit laten uitzoeken? Moeilijk is dit toch niet?"

Kan de N-VA achter die mails zitten?

(blaast) "Ik doe daar nu geen uitspraken over."

Kan Dassault erachter zitten, de Franse producent van de concurrent van de F-35?

"Dat kan ook. Maar ik ga ervan uit dat die zoiets wel professioneler zouden aanpakken."

Wat moet er nu gebeuren met dit dossier? Moet de hele procedure voor de aankoop van de F-35 worden stopgezet?

"Wij vragen totale transparantie, zodat we over die vraag met kennis van zaken een standpunt kunnen innemen. In elk geval heeft de minister dit dossier mismeesterd. En het is het enige dossier dat hij deze legislatuur aanpakt. Ik weet niet of het nog te redden valt. Ik verwacht in elk geval schadeclaims van de firma’s die het contract niet krijgen."

Kan Vandeput aanblijven?

"Ach, in deze regering treedt een minister niet af, zelfs niets als hij niet meer kan functioneren."