Hendrik Bogaert over nieuw elan voor CD&V: "Het is makkelijker herbronnen in de oppositie" ADN

23 juni 2019

12u48

Bron: Belga 2 Als CD&V mee in de regering stapt, zal het voor de partij moeilijker zijn om een nieuw elan te vinden. Dat liet Kamerlid Hendrik Bogaert vandaag verstaan in De Zevende Dag op Eén. "Het is makkelijker herbronnen in de oppositie. De vraag is hoe diep de partij wil herbronnen. Als men het wijt aan communicatie of sales and marketing dat het fout ging, dan hoeft dat niet."

Hendrik Bogaert kreeg in De Zevende Dag de vraag te reageren op een citaat van voormalig CD&V-premier Yves Leterme. Die zei afgelopen week dat de christendemocraten hun roeping als brede volkspartij kwijt zijn. Volgens Bogaert klopt dat. "Maar we zijn daar niet uit gedwongen", zei hij. "We hebben daar ook voor gekozen, en ik denk dat die fout al voor de verkiezingen is gemaakt."

Begin mei liet het Kamerlid al verstaan dat hij partijvoorzitter zou willen worden. Als huidig voorzitter Wouter Beke na de verkiezingen een uitvoerend mandaat zou opnemen, dan zou Bogaert "sterk overwegen" zich kandidaat te stellen om Beke op te volgen, zei hij. Die kandidatuur wou hij vandaag niet meer met zoveel woorden herhalen. "Ik sluit het niet uit", zei hij.



In de uitzending deed hij ook opnieuw een pleidooi voor het opvangen van vluchtelingen in het land van herkomst. "Laat ons in die humanitaire kampen tussenkomen. Met een leefloon van hier kunnen we makkelijk tien mensen daar opvangen", klonk het.

