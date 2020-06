Hendrik Bogaert (CD&V) pleit voor “meer integratiedruk” nadat Vlaamse cafébaas meisje klap in het gezicht geeft omdat ze “te hoerig gekleed was” HLA

26 juni 2020

10u52

Bron: twitter 42 Op sociale media is gisteren heel wat heisa ontstaan rond een incident dat zich woensdagavond afspeelde in de Sint-Lievenspoortstraat in Gent. Een 19-jarige studente kreeg op weg naar huis een klap in het gezicht van een cafébaas. Net voordien ontstond een woordenwisseling, waarbij de cafébaas de meisjes verwijten naar het hoofd slingerde en commentaar gaf op hun zomerse kleding. Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) greep het incident met de Vlaamse cafébaas aan om in een intussen verwijderde tweet te pleiten voor “meer integratiedruk”.



“Een samenleving is maar een samenleving wanneer er voldoende gemeenschappelijke waarden zijn. Meer integratiedruk aub”, reageerde Bogaert onder een tweet over het voorval van Gents burgemeester Matthias De Clercq. Die laatste haalde vervolgens uit naar Bogaert, en schreef “Hendrik toch. Ik zou eens goed naar het filmpje kijken, alvorens uw voorgekauwde plaat af te spelen”.

In het filmpje is inderdaad het Gentse accent van de cafébaas duidelijk te horen, en wie het café kent weet dat de uitbater een Vlaamse man is. Er kwam dan ook meteen heel wat commentaar op de tweet van Bogaert, die het bericht intussen verwijderd heeft op vraag van CD&V-voorzitter Joachim Coens.

