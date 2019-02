HEMA vervangt plastic wattenstaafjes en rietjes door duurzame alternatieven kg

14 februari 2019

10u01

Bron: ANP 2 HEMA gaat zijn plastic wegwerpproducten voor eenmalig gebruik vervangen indien er een duurzaam alternatief mogelijk is. Vanaf dit najaar verkoopt de winkelketen alleen nog papieren en metalen rietjes. De kartonnen wattenstaafjes zijn nu al beschikbaar in bepaalde winkels en dat zal worden uitgebreid naar alle winkels.

“Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen de plastic wegwerpproducten. We pakken het thema plastic in z'n totaal op; in wegwerpproducten, verpakkingen en de producten die we verkopen. Dat betekent dat we het onnodig gebruik van plastic uitfaseren, waar mogelijk gerecycled plastic gebruiken en de consument stimuleren tot hergebruik", aldus Eva Ronhaar van HEMA.



Ook stimuleert HEMA vanaf begin januari om een eigen beker mee te nemen bij aanschaf van een warme drank in de afhaalpunten. Klanten met een eigen beker krijgen 25 cent korting. Het is nog niet duidelijk of de maatregelen meteen ook in Belgische vestigingen worden ingevoerd.

