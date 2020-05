Helpt bewegen om immuniteit tegen corona op te bouwen? SVM

02 mei 2020

10u37

Bron: Belga 24 De Universiteit Gent werkt mee aan een grootschalig internationaal onderzoek dat de impact van fysieke activiteit op de immuniteit tegen Covid-19 onderzoekt. De resultaten kunnen bijdragen aan het openen van de bossen en parken.



Onderzoekers uit de hele wereld gaan momenteel na wat de impact is van fysieke activiteit op onze immuniteit tegen Covid-19. Het onderzoek draait rond een meta-analyse op basis van gegevens uit meer dan 14.000 wetenschappelijke publicaties van de afgelopen veertig jaar. De wetenschappers willen zo snel mogelijk aantonen dat fysieke activiteit de impact van Covid-19 kan verminderen. Normaal loopt zo'n studie maanden, maar nu hopen de onderzoekers veel sneller klaar te zijn.

“Minder stress en chronische ontstekingen”

"Ik hoop met dit onderzoek beleidsmakers, gezondheidswerkers en burgers te informeren", zegt de Britse professor Sebastien Chastin van de Glasgow Caledonian University. "Als we kunnen aantonen dat fysieke activiteit de impact van Covid-19 kan verminderen, kan dit een enorme impact hebben op de pandemie en de beslissingen van de overheid. Lichaamsbeweging zou een goedkope en makkelijke manier kunnen zijn om COVID-19 te helpen bestrijden."

"Onderzoek suggereert dat fysieke activiteit de immuunrespons kan versterken, zowel op korte als lange termijn", vertelt ook sportpsychologe Elaine Duncan. "Daarnaast kan fysieke activiteit ook stress en chronische ontstekingen verminderen, waardoor je minder risico loopt op infecties."

Bewijs ontbreekt

Maar tot op heden is hier nog onvoldoende bewijs voor. Met deze uitgebreide, systematische meta-analyse willen de onderzoekers wetenschappelijk aantonen dat fysieke activiteit kan helpen bij het bestrijden van de coronapandemie.

"De resultaten van dit onderzoek kunnen ook bijdragen aan de discussie rond het (her)openen van parken en bossen. Op dit moment zorgen mensen die gaan fietsen of lopen soms voor spanning. Het openstellen van meer groen zet mensen aan om te bewegen, zodat ze ook fitter zouden zijn als we in het najaar een nieuwe uitbraak zouden krijgen", klinkt het nog.

