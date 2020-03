Help zorgverleners en naai zelf mondkapjes via maakjemondmasker.be mvdb

18 maart 2020

11u38 0 Gedetineerden in Belgische gevangenissen doen het al sinds begin deze week, maar nu kan iedereen die kan naaien en stikken zelf mondmaskers maken. Het patroon is te downloaden op de pas gelanceerde website maakjemondmasker.be.

Bedoeling in de eerste plaats is zorgverleners uit de nood te helpen, nu de voorraad maskers drastisch slinkt. De website is goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid. Op de site vind je een pak nuttige tips, maar ook richtlijnen hoe maskers te doneren of zelf te dragen bij thuisisolatie. “Wij laten onze zorgverleners niet stikken. Dat doen wij in hun plaats. Handmade. With love”, klinkt het.

Surf naar maakjemondmasker.be

