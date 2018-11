Philips Sonicare Gesponsorde inhoud Help, mijn kind weigert z’n tanden te poetsen…

Zo leer je een goede tandenpoetsroutine aan Aangeboden door Philips Sonicare

30 november 2018

11u30 0

Wat je je kind aanleert, loont een leven lang. Ook de juiste tandenpoetsroutine wordt maar beter snel een goede gewoonte. Hoe vaak poets je, hoe lang, waarom elektrisch en hoe zorg je dat je kind blijft poetsen…

De basisregels

1. Poets twee keer per dag

Na elke maaltijd blijven er etensresten en suikers achter op je gebit. Om te voorkomen dat die, samen met de bacteriën in je speeksel, in een te dikke laag schadelijke tandplak veranderen, moet je je tanden voldoende poetsen: minimum één keer ’s ochtends en één keer ’s avonds.

Je kind ook? Vooral bij kinderen – die vaak meer zoetigheid eten – is het van belang een goede poetsroutine aan te leren. Omdat het glazuur bij melktandjes nog niet is uitgehard, is de kans op gaatjes groter. En dat kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het blijvende gebit… Vanaf het moment dat de eerste melktanden doorkomen, kan je beginnen met (voorzichtig) poetsen. Tot 2 jaar volstaat één keer per dag, vanaf 2 jaar twee keer per dag.



2. Poets minstens twee minuten

De gemiddelde Belg poetst minder dan één minuut… Dat is te weinig om effectief te poetsen: minimum twee, liever nog drie minuten is de regel.

Je kind ook? Ook kinderen moeten minstens twee minuten poetsen.

3. Poets met een fluoridetandpasta

Fluoride is belangrijk bij het aansterken van het tandglazuur, kies je tandpasta dus zorgvuldig uit. Wacht nadat je iets gegeten of gedronken hebt minimum een halfuur met poetsen. Waarom? De zuren maken het glazuur wat zachter, waardoor je het risico loopt dat het dunner wordt en je tanden gevoeliger.

Je kind ook? Is je kind 5 jaar, dan kan het fluoridepasta voor volwassenen gebruiken.

4. Poets elektrisch

Een elektrische borstel reinigt grondiger en bestrijdt de vorming van tandplak een stuk effectiever. Sommige elektrische borstels kunnen tot wel 10 keer tandplak verwijderen en maken tot 62.000 bewegingen per minuut, waardoor je tijdens één poetsbeurt van twee minuten evenveel bewegingen maakt als tijdens een maand lang handmatig poetsen…

Kinderen ook? Absoluut: elektrisch poetsen verwijdert tandplak effectiever en is daardoor beter voor de gezondheid van de melktandjes dan handmatig poetsen. Elektrisch poetsen kan al vanaf drie jaar. Is de overstap moeilijk? Kies dan voor een tandenborstel met sonische technologie, zoals de Philips Sonicare: De borstelkopjes zijn ovaal en langwerpig. Deze bewegen niet roterend, maar op-en-neer en heen-en-weer waardoor de poetsbeweging te vergelijken is met een handtandenborstel en het net zo makkelijk en vertrouwd poetsen is.



Hulpmiddeltjes om je kind goed te leren poetsen

- Geef je kind al snel een klein tandenborsteltje. Zo kan het al spelend, bijvoorbeeld in bad, oefenen en wennen aan de poetsroutine.

- Hoe meer het tandenpoetsritueel gelinkt is aan plezier, hoe beter er gepoetst wordt. Creëer een eigen hoekje voor alle benodigdheden. Dat kan al heel eenvoudig door een houten kistje te verven en er de naam van je kind op te zetten. Ga op zoek naar een toffe beker en ga voor een tandenborstel in een favoriete kleur, met een lievelingsfiguur, met verwisselbare stickers…

- Begeleid je kind: poetst het lang genoeg? Besteed het genoeg aandacht aan cruciale plekken? Drukt het niet te hard op het tandvlees? Tot je kind tien is, check je best altijd nog even.

- Maak er een spelletje van. Laat je kind niet alleen zijn boterhammetjes, broccoli of balletjes in tomatensaus wegpoetsen, maar zie je daar ook geen tijger, olifant of schildpad tussen z’n tandjes?! Check al spelend: ‘Toon me je tandjes eens? Oh, ik zie daar nog een klein monster zitten…’ Kan ook helpen: zing een liedje dat twee minuten duurt.

- Poets eventueel gelijktijdig: door samen te poetsen, zal je kind makkelijker geneigd zijn het zo lang als jij vol te houden.

- Extra coaching nodig? Er bestaan apps die je kind helpen bij het poetsen. Nog beter: kies voor een elektrische tandenborstel die dankzij de ingebouwde Bluetooth en bijbehorende app voor smartphone en tablet spelenderwijs leert poetsen. De Philips Sonicare for Kids bijvoorbeeld werkt met een schattig figuurtje, poetscoach Sparkly die graag schone tanden wil en je kind uitdaagt om beter en langer te poetsen. Je kind poetst samen met Sparkly en hoort een melodietje wanneer het tijd is om de borstel te verplaatsen en wanneer het de volle twee minuten flink heeft gepoetst. Hoe beter je kind poetst, hoe blijer Sparkly wordt. Elke goede poetsbeurt wordt beloond met een cadeautje in de app.

- Geef ook zélf het goede voorbeeld: je kind gaat je sowieso imiteren.

- En vergeet natuurlijk de complimentjes niet…