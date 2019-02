Help jij mee? 'Oog voor Diabetes' zoekt burgers om software te testen die oogziekte kan opsporen TT

11 februari 2019

07u14

Bron: Belga 0 De Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceert met de Diabetes Liga en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) het online burgerwetenschapsproject ' Oog voor Diabetes '. Het project wil de hulp van burgers inschakelen om een computerprogramma te maken dat de symptomen van diabetische retinopathie leert herkennen, een aandoening waarbij suikerziekte ook het netvlies van diabetici aantast, wat kan leiden tot slechter zicht of zelfs gezichtsverlies. Concreet worden burgers gezocht om te helpen foto's te analyseren.

Diabetische retinopathie treft ongeveer één op de drie personen met diabetes en het risico op netvliesschade neemt toe met de duur van de ziekte. Vijfentachtig tot vijfennegentig procent van de personen die langer dan twintig jaar diabetes hebben, ontwikkelt diabetische retinopathie.

Met het project willen de initiatiefnemers de technologie op punt stellen zodat die ook beschikbaar wordt bij huisartsen bijvoorbeeld en er zo sneller een diagnose gesteld kan worden. De aandoening wordt vandaag vaak laat vastgesteld omdat er in het begin weinig klachten zijn.



VITO ontwikkelt software die in staat is om foto's van het netvlies te analyseren en symptomen van diabetische retinopathie te herkennen, MONA genaamd. De ambitie is om MONA in de toekomst in te zetten in eerstelijnsscreening bij de opticien, huisarts of apotheker. Die kunnen dan personen met een indicatie voor de ziekte doorverwijzen voor verder onderzoek door de oogarts.

Om de artificiële intelligentie achter MONA verder scherp te stellen, zijn duizenden netvliesfoto's nodig waarop de kenmerken van diabetische retinopathie door een mens worden aangeduid. De netvliesfoto's die nog moeten geanalyseerd worden, zitten klaar in een publieke databank. 'Oog voor Diabetes' roept hiervoor de hulp in van 'burgerwetenschappers', geen gespecialiseerde academici maar burgers zonder voorkennis.

"Meer dan een computer en een internetverbinding heb je niet nodig. De online applicatie van het project leert je stap voor stap om de symptomen te herkennen en aan te duiden. Elke geanalyseerde foto leert MONA om preciezer en efficiënter te werken", aldus het persbericht. “Je bepaalt zelf hoeveel tijd je in het project stopt. Hoe meer beelden je voor ons annoteert, hoe beter. Alle beetjes helpen, dus ook al heb je maar net genoeg tijd om 1 of 2 foto’s te annoteren, dan heb je nog een waardevolle bijdrage aan het project geleverd.”

Eén op de twaalf Belgen heeft vandaag diabetes en dat aandeel stijgt snel. Tegen 2030 verwacht men dat dit cijfer zal oplopen tot één op de tien.

Meer info op website: https://www.oogvoordiabetes.be. De actie start later vandaag.