Help jij mee konijn Filoe zoeken? Hij bleef achter na de ontploffing op de Paardenmarkt

22u23

Bron: eigen berichtgeving 180 rv Facebook/Rob M. M. Peeters

Na de zware explosie op de Antwerpse Paardenmarkt gisteren moesten Rob Peeters en zijn vriendin hun zwaarbeschadigde appartement verlaten. Hun l eeuwenkopdwergkonijn Filoe bleef achter, waardoor Rob nu mensen oproept mee uit te kijken naar het diertje.

"‪Wij zijn veilig uit ons appartement geraakt. Maar we moesten ons konijn, Filoe, achterlaten in de ruïne," schrijft hij in een bericht op Facebook. "Misschien heeft hij het overleefd? Kijken jullie mee uit?"

"Wij woonden op de eerste verdieping van nummer 99, boven de pizzeria", vertelt Rob aan onze redactie. "Filoe liep bij ons vrij rond in het appartement. Na de instorting ben ik hem onmiddellijk gaan zoeken in de rest van het gebouw. Tot de brandweer ons kwam redden en ik met lege handen ben moeten doorgaan. De living van ons appartement was een ruïne."

Het bericht werd in ongeveer een uur tijd al meer dan 60 keer gedeeld.