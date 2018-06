Hells Angels en No Surrender zijn geen criminele organisaties, wél bendes, oordeelt hof van beroep

kg

19 juni 2018

12u44

Bron: Belga

7

Het hof van beroep van Henegouwen heeft in een arrest geoordeeld dat de rivaliserende motorbendes No Surrender en Hells Angels geen criminele organisaties zijn actief in de wapen- en drugshandel voor de financiering van hun clubs. Beide zijn volgens het hof daarentegen wel bendes.