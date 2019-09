Helikopter van Belgische luchtmacht rukt uit voor transmigrant in kajak in de Noordzee ADN

11 september 2019

19u06

Bron: Belga 0 Een helikopter van de Belgische luchtmacht is gisterenavond uitgerukt voor een man in een kajak die het Kanaal probeerde over te steken naar Engeland. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen en bij de luchtmacht wordt het nieuws vandaag bevestigd. Het is eerder uitzonderlijk dat een helikopter van de luchtcomponent voor zo'n actie wordt ingeschakeld, klinkt het ook.

Het ging om een transmigrant die het Kanaal probeerde over te steken en 's middags al was gespot door een ferry. Een NH-90 van de basis in Koksijde steeg rond 16.45 uur op. Rond 17 uur bevond de helikopter zich in het zoekgebied en anderhalf uur later had de bemanning de man gevonden.

Die bevond zich in goede conditie in zijn bootje. Bij de luchtmacht wordt echter opgemerkt dat de man maar een uur voor zonsondergang op zee was gevonden, en dat hij de nacht niet zou hebben overleefd in de omstandigheden waarin hij was gevonden. De NH-90 bleef bij de man uiteindelijk rondcirkelen tot een vaartuig van de Franse kustwacht hem oppikte en naar Duinkerke terugbracht.



Britse media melden dat gisteren 86 mensen hebben geprobeerd het Kanaal naar Engeland over te steken, het hoogste aantal op één dag. De Britse kustwacht onderschepte zes vaartuigjes, aldus de BBC.

Yesterday, shortly before sunset, one of our #SAR #NH90 #Caiman tracked down a person aboard a kayak who made an attempt crossing the Channel towards the UK. Thanks to the professionalism of the crew @BeAirForce, this person has survived this venture. pic.twitter.com/mP5EBOVQ3u Belgian Air Force🇧🇪(@ BeAirForce) link