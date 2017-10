Helikopter stort neer bij luchtdoop in Namen: drie gewonden

Temploux: 4 blessés dans un accident d’hélicoptère https://t.co/aw0pkno980 #Namur pic.twitter.com/OzoThBbPnl ᴳᵁᴵᴸᴸᴬᵁᴹᴱ ᴮᴬᴿᴷᴴᵁYᴤᴲᴻ(@ GuillaumeBark) link

Bij een helikopterongeval in Temploux, in de provincie Namen, zijn zondagnamiddag drie gewonden gevallen. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar, zo meldt burgemeester van Namen, Maxime Prévot.