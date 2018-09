Helikopter neergestort op vliegveld Wevelgem LSI VHS

05 september 2018

12u56

Op het vliegveld van Wevelgem is een helikopter neergestort. Er vielen enkele lichtgewonden. De helikopter zou bij het opstijgen plots vermogen verloren hebben.

Rond half één wou de piloot samen met drie passagiers opstijgen om te gaan tafelen in een sterrenrestaurant in Noord-Frankrijk. Bij het opstijgen, op een hoogte van zo’n vijftien meter, liep het fout. Volgens de brandweer zou het toestel te weinig vermogen gehad hebben, of vermogen zijn verloren bij het opstijgen. Hierdoor crashte de helikopter achteraan het vliegveld van Wevelgem en kwam het toestel op zijn zijkant terecht. Wellicht ligt een technisch probleem in de turbine die zorgt voor de aandrijving van de schroeven aan de oorzaak.

Eén van de passagiers is preventief naar het ziekenhuis gebracht, de drie anderen bleven ongedeerd. De brandweer zorgde er al voor dat zo’n 450 liter brandstof uit de helikopter werd overgeheveld, om alle ontploffingsgevaar te vermijden.