Helft Vlamingen geen voorstander van nieuwe gevechtsvliegtuigen HA

26 maart 2018

17u59

Bron: Belga 11 Er is in Vlaanderen maar weinig draagvlak voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen ter vervanging van de verouderde F-16's. Dat blijkt uit een peiling van De Standaard, VRT, RTBF en La Libre. Bijna de helft van de ondervraagden is tegen.

De politieke barometer van De Standaard, VRT, RTBF en La Libre peilde naar de mening van Vlamingen, Walen en Brusselaars over een aantal hete hangijzers. Eén ervan is de vervanging van de verouderde gevechtsvliegtuigen. De peiling dateert nog van voor vorige week bekend raakte dat de legertop mogelijk informatie achterhield voor defensieminister Steven Vandeput (N-VA). Toch was toen al 47 procent van de Vlamingen tegen de aankoop van een vervangtoestel, 36 procent van de Vlamingen is wel voorstander.

Vooral in de laagste sociale klassen heeft men volgens De Standaard geen boodschap aan een nieuwe vloot legervliegtuigen. De voorstanders zijn te vinden in de grote steden, onder hen veel kaderleden en gepensioneerden. Ook in Limburg, de provincie van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), maar met Kleine Brogel ook de Vlaamse thuisbasis van de F-16', is men opvallend pro.

Kernuitstap

De deelnemende Belgen kregen ook de sluiting van de kerncentrales voor de voeten geworpen. Bijna één op de twee wil dat de laatste centrale in 2025 wordt stilgelegd, zoals vastgelegd in de wet. Eén op de drie wil dat niet. Walen en Brusselaars zijn iets meer dan Vlamingen voorstanders van de kernuitstap in 2025.

In Vlaanderen zijn er meer voorstanders van kernenergie dan beneden de taalgrens. Bij Vlaams Belang zitten de grootste tegenstanders van de sluiting, bij Groen de grootste voorstanders. N-VA, dat er in de regering voor pleit om de centrales langer open te houden, heeft net iets meer voorstanders van een kernuitstap (44 procent) dan tegenstanders (41 procent).

Woonstbetredingen bij illegalen

Ook het wetsontwerp van de federale regering om woonstbetredingen bij illegalen mogelijk te maken, waarbij de politie met toestemming van een onderzoeksrechter een privéwoning kan binnengaan als ze vermoedt dat daar mensen zonder papieren verblijven, verdeelt de Belgen. De tegenstand tegen het ontwerp leefde vooral aan Franstalige krant, en dat blijkt ook uit de peiling. Meer dan 70 procent van de Vlamingen vindt dat zo'n woonstbetredingen moeten kunnen, in Wallonië en Brussel is dat respectievelijk 42 en 37 procent.

Transmigranten

Tot slot vindt 55 procent van de Vlamingen dat de regering transmigranten op weg naar Groot-Brittannië opvang moet bieden - in de vorm van 'bed, bad en brood' - net als 48 procent van de Walen en 55 procent van de Brusselaars. Twee derde van de Vlamingen steunt het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), iets minder dan een kwart doet dat niet.