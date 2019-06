Helft van vrachtwagens niet in orde bij "supercontrole" van Brussel Mobiliteit kv

19 juni 2019

18u49

Bron: Belga 4 Brussel Mobiliteit hield vandaag van samen met de Politiezone 5342 (Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem) van 11 uur tot 18.30 uur een "supercontrole" op onder meer vrachtwagens, voertuigen van rijscholen, taxi's en ander gespecialiseerd geregeld vervoer. Uit de eerste resultaten blijkt dat de helft van de vrachtwagens niet in orde was.

De auto's van rijscholen, taxi's, limousines, vervoer voor mensen met beperkte mobiliteit, schoolbussen en vooral bestelwagens en vrachtwagens werden grondig gecontroleerd in de buurt van het Herrmann-Debroux-viaduct. Er wordt onder meer gekeken naar het rijbewijs van de bestuurder, het correct vervoeren van ladingen, het hebben van de juiste boordpapieren en in sommige gevallen werd er ook een alcoholtest uitgevoerd.

"De taxi's en rijscholen zijn veelal in orde. Maar bij de vrachtwagens was de tendens dat iets meer dan de helft van de voertuigen in orde was. Zo'n 48 procent was niet in orde. Daarvan heeft de helft een waarschuwing gekregen wegens een lichte overtreding en de helft kreeg een proces-verbaal voor zwaardere overtredingen", vertelt Camille Thiry, woordvoerster van Brussel Mobiliteit.



Zo was er een vrachtwagen die zijn On Board Unit (OBU) niet aan had staan en dus geen kilometerheffing betaalde, was er een vrachtwagen met een lading die niet afgedekt was met een zeil of ontbraken er papieren in een voertuig.

De politie zette bij de supercontrole zelfs een drone en motards in om de verdachte voertuigen er al tijdig uit te pikken.