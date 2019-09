Helft van Vlamingen die verhuist, blijft in eigen gemeente IB

17 september 2019

Bron: Belga 0 Bijna één Vlaming op de twee die verhuist, doet dat binnen de eigen gemeente. Tien procent blijft zelfs in dezelfde buurt wonen. Dat blijkt uit onderzoek van Steunpunt Wonen waarover De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag berichten. "De cijfers bevestigen het beeld dat de Vlaming honkvast is."

De gemiddelde afstand bij een verhuizing bedraagt 11,5 kilometer. De meeste Vlamingen verhuizen naar de binnenstad of landelijke dorpskernen. Amper 1 procent verhuist over de taalgrens, 2 procent gaat in Brussel wonen.

"De studie bevestigt het beeld dat de Vlaming honkvast is en vaak maar enkele straten verderop gaat wonen", zegt onderzoeker Stijn Dreesen (KU Leuven) in de krant. "Vooral oudere koppels die hun woning willen verkopen omdat hun volwassen kinderen het huis uit zijn, zijn bereid te verhuizen maar niet te ver. Zij hebben een vriendenkring en netwerk opgebouwd en willen die graag behouden."

Hoe hoger opgeleid, hoe verder de Vlaming verhuist. Dat is nog duidelijker voor de nestverlaters, die na hun studies wegtrekken uit het ouderlijke huis en dichter bij Leuven, Brussel of Antwerpen verhuizen, waar er meer jobs zijn.

