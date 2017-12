Helft van de Vlaamse gevangenen heeft psychische stoornis LVA

Zowat de helft van de gedetineerden in Vlaamse gevangenissen heeft een psychisch probleem. ­Dat blijkt uit een onderzoek van de Gentse universiteit, waarover Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag berichten.

"De helft van de 1.326 gedetineerden uit 15 gevangenissen die werden ondervraagd, kreeg in de loop van zijn of haar leven de diagnose van een of meerdere psychiatrische stoornissen", zegt criminoloog Louis Favril. "De resultaten liggen hoog, maar ook in lijn van buitenlands onderzoek. Mensen met zo'n stoornis hebben nu eenmaal meer kans om in aanraking komen met het strafsysteem. Daarnaast vergroot de opsluiting op zich ook het risico op zulke klachten."

Het Nieuwsblad schrijft dat er dezer dagen keihard gewerkt wordt om zo veel mogelijk geesteszieke geïnterneerden uit de gevangenissen te halen, onder druk van een Europese veroordeling. Maar zelfs als alle ontoerekeningsvatbare geïnterneerden verdwenen zijn richting zorginstellingen, dan nog zal de nood aan psychiatrische zorg in de gevangenissen hoog blijven, klinkt het.